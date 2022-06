Osorio Chong insistió con la destitución de Alito Moreno del PRI: “Urgente una elección”

Osorio Chong indicó que podría acudir a tribunales para que Moreno Cárdenas deje la dirigencia del PRI (Fotos: Cuartoscuro)

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, se volvió a lanzar contra el dirigente nacional de su partido, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, e insistió en que se realicen elecciones para renovar la presidencia.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que el compromiso de todos los priistas debe de ser regresar el partido a la militancia, debido a que “el PRI es más fuerte y más grande que cualquier dirigente”.

Insistió con que el camino para que renazca el tricolor como alternativa ante el gobierno federal debe basarse en las buenas decisiones con el fin de que se dé una alianza fuerte con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) dentro de la coalición Va por México.

“El PRI es más fuerte y más grande que cualquier dirigente, se lo debemos devolver a la militancia. Es urgente una elección democrática anticipada de la dirigencia y que se tomen buenas decisiones para conseguir una alianza fuerte”, escribió este lunes 27 de junio.

Los exdirigentes del PRI han pedido la renuncia de Alito Moreno (Foto: PRI)

En entrevista para Radio Fórmula, el también exgobernador de Hidalgo profundizó en sus dichos y pronosticó que Moreno Cárdenas no terminará su mandato al frente del PRI, debido a que se volverá a solicitar una elección adelantada para la renovación de la dirigencia nacional con el fin de llegar fortalecidos a los comicios del 2024 donde se renovará la Presidencia de la República.

Y es que para el exsecretario de Estado, Alito faltó a su palabra al no organizar las reuniones que cada mes se iban a llevar a cabo en la sede nacional con el objetivo de resolver las dudas e inquietudes que tuvieran las y los expresidentes del instituto.

“No le gustó la inclusión, no le gustó la apertura, no le gustó que se tomen decisiones que no sean centralistas como las que está tomando”

Finalmente, Osorio Chong aseveró que el partido es más fuerte que Alejandro Moreno, por lo que sentenció que será la historia del mismo, así como el trabajo de todos los interesados, lo que hará más fuerte al PRI para enfrentar los retos que se aproximan.

Osorio Chong no ha estado conforme con el desempeño de Alito en el PRI (Foto: Instagram/@mosoriochong)

Esta no es la primera vez que el funcionario arremete contra el extitular de la Segob, pues hace unos días, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Osorio Chong lamentó que Alito Moreno no cumpliera sus compromisos. “Él (Moreno Cárdenas) para lo que le conviene es dirigente y para lo que no se pone en frente del Consejo Político”.

Cabe destacar que recientemente el dirigente del partido tricolor se ha negado a reunirse por segunda ocasión con exdirigentes del PRI, por lo que Osorio Chong arremetió contra el titular. Una de las peticiones de quienes solicitaron un segundo diálogo con Alito Moreno es que haya una renovación en la dirigencia.

“Relativo a una nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI. Con mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado de ‘asuntos generales’ expresen con libertad y amplitud lo que a sus intereses convenga”, expresó Alito Moreno a través de un tuit.

Un día previo a la emisión del tuit, en el texto que se hizo público, los expresidentes recordaron algunas aristas que se tocaron en la primera reunión y sentenciaron que quedaron “una serie de asuntos pendientes que es importante atender a la brevedad, dado que cobran relevancia en el clima político presente de nuestra organización”.

