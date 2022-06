“No mandan una chingada despensa”: Samuel García reclamó la falta de ayuda de otros estados ante la crisis de agua en NL

Samuel García reclamó que otros estados del país no han sido solidarios con Nuevo León "no mandan ni una chingada despensa", dijo. (Foto: Twitter/@samuel_garcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, recriminó a los estados que no han enviado a Nuevo León algún tipo de ayuda, en medio de la crisis por la falta de agua que afecta a la entidad desde hace varias semanas.

De acuerdo con Milenio, la mañana de este sábado, el gobernador realizó una gira de trabajo por la citrícola de Nuevo León en donde reclamó a las entidades de la república la falta de apoyo al asegurar que “no mandan una chingada despensa”.

El gobernador dijo que Nuevo León siempre ha apoyado cuando otras entidades de la República pasan por una catástrofe o crisis humanitaria.

FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO/ARCHIVO

Sin embargo, García Sepúlveda aseveró que los neoloneses son orgullosos y no ocupan del apoyo de los demás estados, pues saben sacar agua y dinero hasta por debajo de las piedras.

“Los neoloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero, una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda, siempre, chequen Teletón. ¿Quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis? Siempre somos nosotros, y nos dicen codos, y somos los que más ponemos y siempre al pie del cañón”, aseguró.

Fue entonces que recriminó que no les manden “una chingada despensa”.

“Y ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie y ¿les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo. No ocupamos a nadie los neoloneses”, enfatizó.

Desde hace semanas, Nuevo León vive una crisis de abasto de agua. (Foto: Twitter)

Samuel García recordó que en el poco tiempo que lleva de administración le ha tocado vivir momentos de “vacas flacas” como la seguridad, el covid-19, la vacunación, la crisis del agua, entre otras. No obstante, dijo estar seguro que pronto “viene lo bueno”.

“Hay vacas flacas y hay vacas gordas, yo llevo ya siete vacas flacas: covid-19, reparar escuelas, quinta ola covid, vacunación, seguridad y agua, o sea, dije: ¡No, ya Diosito, échame la mano! Pero estoy seguro que viene lo bueno”, concluyó.

Cabe recordar que Nuevo León atraviesa por una fuerte crisis por la falta de agua. De acuerdo con información del gobierno, se trata de un problema que ya lleva años y se debe principalmente a la escasez de lluvia, pues sin ese proceso no se pueden alimentar las presas en la entidad. Por lo que en temporadas de calor la sequía se nota aún más.

Y es que los niveles en las presas del estado son tan bajos que se ha pedido declarar estado de emergencia y considerar al sitio como una etapa de sequía extrema. De acuerdo con un monitoreo del Sistema Nacional de Información a fines de mayo las principales presas registraron una disminución considerable. Algunos ejemplos son: Presa Cerro Prieto (2%) y La Boca se ubica en un nivel de 9%.

Algunas presas del estado se encuentran prácticamente secas. (Foto: Twitter/@ABCNoticiasMX)

Según el gobernador, los pobladores se quedaron sin agua debido a que se generó una fisura muy importante el un ducto que conecta con la presa El Cuchillo, la cual lleva hasta 40% de agua a la zona Metropolitana de Monterrey.

Sin embargo, dijo, para llevar a cabo la reparación, equipo especializado tuvo que cerrar el flujo de agua, ya que “se trata de una labor titánica a base de ingeniería”.

Es por eso que Samuel García pidió a la población en general tener paciencia y comprensión, ya que afirmó: “les aseguro que en este gobierno estamos haciendo todo lo que no se hizo en 30 años para garantizar agua para todos. Les pedimos comprensión y solidaridad, porque solo juntas y juntos podemos salir adelante”, dijo

Ante la desesperación por la falta de agua, decenas de personas decidieron manifestarse el viernes y realizar un “baño masivo” en el paseo Santa Lucía, en la ciudad de Monterrey.

