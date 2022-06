“¡No sea hipócrita!”: hijo de Felipe Calderón criticó a AMLO por defender a Jesús Ernesto

(Foto: Cuartoscuro: Galo Cañas e Instagram: @luisfe_calderon)

El pasado fin de semana, Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue blanco de duras críticas y burlas hacia su apariencia física mostrada en una fotografía reciente con su padre.

Esto detonó una indignación colectiva acompañada por condenas hacia quienes se mofaron del adolescente de 15 años, entre éstas la del propio Jefe del Ejecutivo quien salió en defensa de su hijo al tachar de “cobardía” los ataques contra Jesús.

“Esa es una cobardía. El problema es conmigo, no con él”, reclamó el tabasqueño al insistir que esto forma parte de los reiterados golpes que simpatizantes del bloque opositor lanzan a su Gobierno. No obstante, dicho pronunciamiento provocó el descontento de Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien lo reprochó por su “cinismo”.

Luis Felipe acusó que AMLO lo habría calumniado en un intento por desprestigiar la imagen de su padre, Felipe Calderón Hinojosa, y su madre, Margarita Zavala. (Foto: Reuters)

Así lo expresó a través de su cuenta de Instagram, luego de recordar que él habría sido exhibido en una de las mañaneras de AMLO del 2019 en un intento del tabasqueño, dijo, por intimidar su padre y a su madre, Margarita Zavala.

“Señor Presidente: no celebro las burlas hacia su hijo, pero vuelve usted a caer en el cinismo”.

“Parece que se le olvidó que utilizó recursos e instituciones del Estado para calumniarme en cadena nacional en un pobre intento de intimidación a mis padres. ¡No sea hipócrita!”, agregó en la misma instastory.

En esa misma, el hijo del ex mandatario aprovechó para unirse a los reproches por el abandono del Gobierno a niñas y niños con cáncer y con quienes AMLO no habría mostrado el mismo ímpetu para defenderlos que tuvo con su hijo.

“Por cierto: ojalá así se sensibilizara con los padres de los niños con cáncer a los que usted dejó sin medicinas”, culminó el mensaje.

El hijo de Calderón aprovechó para unirse al reproche por el abandono del Gobierno a niñas y niños con cáncer. (Foto: Twitter @LauraMex)

Gobierno ligó al hijo de Calderón con “bots” y ataques a la prensa

En noviembre del 2019, Luis Felipe Calderón fue señalado - junto al panista, Juan Carlos Romero Hicks, y Aurelio Nuño, ex secretario federal de Educación Pública - por haber participado como un bot en los hashtags de Twitter que atacaban a la prensa.

Así lo señaló Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) en un informe donde supuestamente habían revelado una red de bots en contra de la Cuarta Transformación (4T).

Durante aquella mañanera, Mendoza detalló que las llamadas granjas de bots, asociadas al dicho ataque hacia el actual Gobierno, estaban vinculadas a la cuenta “Mother Bot” de la cuenta #TumbaBurros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko, a través de la cual se identificó la actividad de “child bot” de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zavala.

Ante la acusación contra su hijo, Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala reaccionaron en sus cuentas de Twitter:

“Señor Presidente, para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad”, escribió la actual diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

“El estudio (que debiera investigar a delincuentes, no a ciudadanos) es mostrar que en los ataques a la prensa a través de los trending “prensa vendida”, “corrupta”, “prostituida” fue soportada por más de 25% de bots. Y en lugar de reconocerlo, hace una calumnia sobre mi hijo”, sentenció Calderón.

SEGUIR LEYENDO: