“No me pienso salir de Morena”: Ricardo Monreal advirtió que luchará por su permanencia en el partido

Ricardo Monreal reafirmó sus deseos para la presidencia de 2024 (Captura: Twitter @RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal Ávilar, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, declaró que quiere mantenerse en el partido y que se encuentra luchando por su permanencia en éste. Esto fue tras la participación que tuvo sobre la agenda legislativa, donde ofreció su postura respecto a la permanencia del partido guinda del cual es fundador.

“El límite es la dignidad, quiero seguir luchando en Morena pero obviamente si se sigue excluyendo o coartando la participación, es complicado para mí. Pero voy a mantenerme porque yo soy fundador de Morena y no voy a aceptar que la presión de grupos me impidan continuar en Morena”, declaró.

Después mencionó que espera que rectifiquen y que logren entendimientos y proceso democráticos dentro de Morena ya que esa es su propuesta y su decisión. “No me pienso salir de Morena, no pienso renunciar a Morena, pienso mantenerme y luchar dentro de Morena porque tengo 25 años luchando con el presidente de la República por este cambio. Soy fundador y soy militante de la primera Asociación Civil que se constituyó en el Auditorio Nacional en el 2011″, advirtió.

El presidente de la Jucopo aseguró que el pueblo decidirá si se convierte en el candidato para presidente en 2024 (Foto: TW @letroblesrosa)

“No voy a ceder a presiones y voy a luchar hasta el límite de mi capacidad, tengo la capacidad y talento para enfrentar los desafíos que México está pasando. Se que puedo ser un buen presidente de la transición política que vive México; quiero ser el presidente de la reconciliación nacional y quiero ser el presidente que atenúe los efectos de la confrontación y la polarización política”.

Además afirmó que su intención es lanzarse como candidato a la presidencia para 2024 con el respaldo de Morena. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que no es uno de los mencionados “corcholatas” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir aquellos que buscan la candidatura; por lo que Monreal advirtió que si se le sigue excluyendo de los procesos podría abandonar el partido.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López: la terna de “corcholatas” que buscan la candidatura de Morena a la presidencia en 2024. (Fotoarte: Infobae México/ Abraham Avilés)

“Hasta ahora, no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, declaró Monreal tras la presentación de su libro Grandes Reformas en León, Guanajuato.

Afirmó de igual manera que espera que el partido no lo excluya en el futuro de la participación, y que a pesar de no ser señalado en el club de los elegidos para la presidencia el aseguró que el pueblo es quien decidirá si se convierte en el candidato de Morena para 2024.

Las figuras principales de Morena que fueron señalados por AMLO por su aspiración a la candidatura por parte del guinda son: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Tatiana Clouthier Carrillo.

La jefa de Gobierno ha dejado en claro su aspiración por la candidatura (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Cabe recordar que López Obrador ya dio luz verde para que los funcionarios públicos de Morena que deseen participar en la contienda inicien su campaña, pero Monreal consideró que se debe tener cuidado para no caer en precipitaciones. Además se declaró a si mismo como un aspirante natural y no un ambicioso vulgar, dejando en claro que el término “corcholata” no le parece nada correcto.

