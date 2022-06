“Si me excluyen, nada tengo que hacer”: Ricardo Monreal advirtió a Morena sobre Elecciones 2024

Ricardo Monreal advirtió a Morena (Foto: EFE)

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, advirtió a su partido de una posible salida en caso de no ser tomado en cuenta para las elecciones presidenciales de 2024.

“Hasta ahora, no ha habido ningún otro elemento que me obligue a irme, y he dicho que el límite de mi permanencia en Morena es la dignidad. Si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”, declaró Monreal Ávilar durante un encuentro con los medios de comunicación desde León, Guanajuato en la presentación de su libro Grandes Reformas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reafirmó sus intenciones para convertirse en el candidato del partido guinda en las elecciones de 2024 pese a no haber sido “destapado” por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como fue el caso de los otros presidenciables de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el club de los señalados, no sea mencionado en el club de los elegidos, desde las matutinas mañaneras, conferencias, aun así he decidido participar”, enfatizó el morenista.

Monreal Ávila aseguró que sólo “el pueblo” es quien decidirá si se convierte en el candidato de Morena en 2024, sin embargo, en ocasiones pasadas, ha externado su descontento hacía el método que ocupará el partido guinda para la selección de su representante, ya que dijo que en ese perdería.

“Tiene razón el presidente (Andrés Manuel) López Obrador; yo no me voy a mezclar a la politiquería, soy un político serio, un político responsable y lo único que quiero es profundizar el proceso de vida democrática que el país ha iniciado a partir del 18″, destacó.

No obstante, recientemente descartó que tenga una mala relación con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, mismo con quien tuvo un cambio de opiniones sobre la método con el que se seleccionará al candidato del partido guinda.

“Me pidió de nueva cuenta ser el conducto para invitar a los senadores y senadoras de Morena al evento de Coahuila; y también me invitó a mí, a todos los senadores. Vamos a ver. Por lo pronto, ya invité a los senadores para que puedan ir a Coahuila a las 11 de la mañana en Francisco I. Madero, Coahuila”.

De acuerdo con la casa consultora CE Research, las preferencias electorales favorecen a la alianza de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) ya que todas las figuras políticas que cuentan con mayor aprobación provienen de dichos institutos políticos.

Según el estudio publicado el pasado 14 de junio, las “corcholatas” de López Obrador se posiciona entre los favoritos de los mexicanos. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lideró con el 39% de la aprobación de los encuestados, mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se posicionó en el segundo lugar con el 35% de popularidad.

Pese a ser uno de los más cercanos del Jefe del Ejecutivo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), fue el que menos aprobación alcanzó, debido a que sólo consiguió un 7%, siendo superado por Gerardo Fernández Noroña, diputado por el PT, el cual obtuvo un 8%.

Por su parte, Monreal Ávila superó a una de las “corcholatas” de López Obrador, dejando muy por debajo al secretario de Gobernación, pues alcanzó un 11% de aceptación.

