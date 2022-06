Por que Kenia López Rabadán exigió reconsiderar el nombramiento de Clara Luz Flores en la SSPC

La senadora aseguró que la morenista no cuenta con la experiencia necesaria (Fotos: Cuartoscuro//Facebook/Clara Luz)

Kenia López Rabadán, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al Gobierno Federal reconsiderar el nombramiento de Clara Luz Flores ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) por sus vínculos con la secta NXIVM.

“Una persona que públicamente ha sido ligada a una secta de tráfico sexual y sin la experiencia en la materia, no debe tener en sus manos la operatividad, la coordinación de la seguridad pública, ni la responsabilidad de contabilizar los delitos que ocurren en el país”, apuntó la panista en un comunicado.

No obstante, la panista se lanzó contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pues dijo que “utiliza a la Administración Pública como premio de consolación para los ex candidatos de Morena”.

AMLO dio la instrucción de otorgarle el cargo a Clara Luz (Foto: SSyPC)

“Claramente vemos que el Presidente de la República está violando nuevamente la ley al nombrar a Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo. Ya que no cuenta con el requisito de probidad y capacidad para desempeñar el encargo”, agregó.

Clara Luz Flores ha consolidado su trayectoria política desde finales de 1990 en Ciudad General Escobedo, municipio que conforma la Zona Metropolitana de Monterrey. Ahí fue diputada local, así como alcaldesa en tres ocasiones, abanderada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luego de su derrota en los comicios de 2021, llegó a la dependencia federal por instrucciones de López Obrador, quien la respaldó en su última competencia electoral y para lo cual renunció a su militancia en el tricolor en 2020. Posteriormente, se postuló por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)

En medio de campaña se viralizó un video en donde aparecía el líder de NXIVM y Clara Luz Flores (Foto: Twitter@LeonKrauze)

Ese mismo año, en plena campaña electoral, se reveló un video en donde aparecía Luz Flores y Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM, sin embargo, la morenista negó conocer dicha organización delictiva.

“Yo no sé qué sea NXIVM, yo lo único que sé es que NXIVM es… no ese que dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas”, señaló el 24 de marzo del año pasado.

Tras esto hecho, diversas personalidades del bloque opositor criticaron a la morenista, por lo que optó por aceptar su error: “Primero que nada quiero decirles que afronté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida, en el que busque ayuda a través de un curso y al final el fundador resultó un criminal”.

Keith Rainere era el líder de la secta sexual (Foto: Captura de pantalla)

Después de perder la gubernatura de Nuevo León contra Samuel García se tenía indicios de que llegaría a la Secretaría del Bienestar, pero finalmente su “premio de consolación” fue el SESNSP.

En medio de las críticas, Clara Luz Flores ha exaltado su política de seguridad aplicada en el municipio de Escobedo que, según presume, derivó de haber depurado a la policía local que estaba infiltrada por el crimen organizado.

Hace nueve meses, en septiembre de 2021, el gobierno de Escobedo aprobó otorgarle 11 agentes de seguridad municipal con cargos al erario público para que la mantuvieran resguradada como escoltasd personales hasta finales de 2024.

La serie documental The Vow de HBO, la cual está compuesta por nueve episodios y que se estrenó el domingo 23 de agosto, muestra cómo NXIVM creció para convertirse en una organización influyente e internacional, a lo largo de pocos años, con miles de miembros, inclusive ejecutivos de éxito, estrellas de Hollywood, ricos herederos e hijos de dinastías políticas.

