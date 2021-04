“Cometí un error”: Clara Luz Flores pidió disculpas tras haber negado conocer al líder de la secta NXIVM

(Foto: Twitter @ClaraLuzflores)

Clara Luz Flores, candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, difundió la noche de este domingo un video donde se le aprecia ofreciendo disculpas a la ciudadanía tras haber negado que conocía a Keith Raniere, líder de la secta NXIVM.

De igual forma, la política morenista calificó como “injusto” que sus rivales de contienda le adjudiquen los delitos de Raniere, un hombre que en la actualidad ya se encuentra en prisión y es considerado como un “delincuente internacional”.

“Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM. Primero que nada quiero decirles que afronté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida, en el que busque ayuda a través de un curso y al final el fundador resultó un criminal”, declaró Clara Luz Flores en el clip publicado en redes sociales.

Tiempo después, Flores dijo que “ es cobarde que para ganar votos, quieran confundir sobre quiénes son los verdaderos delincuentes”. La candidata señaló que tiene la sensibilidad y las “agallas” suficientes para reconocer sus errores, pero también tiene la “fortaleza” para aprender de ellos y levantarse.

Clara Luz destacó que, durante su vida, ha luchado contra el crimen organizado. “Cuando me dijeron que no podía ser la alcaldesa de Escobedo, gané tres veces la elección. Cuando me dijeron que no podía erradicar la violencia del municipio, hice el municipio más seguro y fui nombrada embajadora y héroe de la paz por las Naciones Unidas”, añadió.

Aún más, sostuvo que “cuando me dijeron que no podía ser candidata por no ser de su grupo político, me convertí en la candidata puntera”. Pero también denunció que sufrió de descalificaciones al destaparse como aspirante al gobierno de Nuevo León, pues la calificaron de “títere de su esposo, privilegiada, coqueta y tonta”.

“He aprendido y reconozco que me caí como todas lo hemos hecho y como todas ahora me levanto. Voy a dejar mi alma, mi cuerpo y mi corazón para cambiar verdaderamente el futuro de mis hijos, de tus hijos y de todo Nuevo León, no te voy a fallar”, finalizó Clara Flores.

NXIVM EN LA ESFERA MEXICANA

El vínculo presuntamente señalado no es de carácter formal, en lo relacionado con la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sólo existe una grabación en la que se ve que establece una conversación con Raniere. Al respecto, la morenista ya había declarado que había tomado algunos cursos de superación personal y que no conocía el nombre de NXIVM.

Cabe recordar que NXIVM inició como un programa especializado de superación personal, que al dirigir la confianza de los miembros a Keith Allen Raniere, actualmente condenado a 120 años de prisión, éste comenzó a abusar sistemáticamente de los miembros de la organización, a tal punto de establecer una red de tráfico sexual que acaparó la óptica mundial de millones de personas en 2019.

Sin embargo, Flores Carrales no fue el único personaje de la vida pública de México en acercarse al traficante de mujeres. En la república se tienen identificados a líderes políticos, hijos de ex presidentes y hasta la hija del dueño de uno de los periódicos más importantes del país como personas relacionadas con NXIVM.

Una de las personas más famosas en tener relación con el culto coercitivo de Keith Raniere es Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de Gortari.

Otro caso similar fue el de Ana Cristina Fox, hija del ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, quien, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, fue una de las principales operadoras de NXIVM en México.

En cuanto a medios de comunicación, existe el de Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega, quien fue señalada como una de las personas más cercanas a Keith Raniere; sin embargo, de acuerdo con la agencia de noticias AP, esta información es parcialmente falsa.

Finalmente, está el caso de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien ha principios del mes de marzo fue señalado de ser miembro de la secta, pero, al igual que casi todos los señalados de estar vinculados a NXIVM, aseguró que sólo tomó un curso y que no tiene nada que ver con los delitos perpetrados por Keith Raniere o sus cómplices.

