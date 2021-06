Clara Luz Flores aceptó su derrota en Nuevo León y así le contestó Samuel García

Clara Luz Flores Carrales felicita a sus contrincantes (Video: Facebook / @ClaraLuzFlores)

Clara Luz Flores, ex contendiente de la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), reconoció su derrota electoral ante Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), y además de felicitarlo, convocó a que todas y todos ayuden a hacer de la entidad un lugar mejor.

Con un video que publicó en su cuenta oficial de Facebook, Flores Carrales aseguró que aprendió mucho de la entidad y agradeció a las miles de personas que depositaron su confianza en ella y a pesar de no haber ganado, pues quedó en cuarto lugar de la contienda, esperó que Samuel cumpla lo que prometió.

“A los que ganaron, felicidades. Hay que cumplir, hay que garantizar que todo lo que prometieron se tenga que hacer. No podemos defraudar a los ciudadanos”

Clara Luz Flores, candidata de Morena a gobernadora, reconoció la victoria de Samuel García (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Bajo esta óptica de reconciliación, la militante de Morena aseguró que en la entidad las campañas quedarían atrás, motivo por el cual se debe de emprender un sendero de reconciliación y movimiento en favor de Nuevo León y sus habitantes, para que esto ocurriera, Clara Luz Flores no especificó de qué modo trabajaría por el estado, pero aseguró que se necesita de la ayuda de todos para que se materialice el bienestar que tanto se quiere.

“En Nuevo León se necesita a todos, Nuevo León requiere de todos”

Finalmente, a pesar de haber perdido la elección, la morenista señaló que las mujeres en la entidad adquirieron representatividad gracias a la campaña política que la planteó como un personaje capaz de llegar a la gubernatura.

“También ganamos las mujeres: ganamos terreno, ganamos oportunidad, ganamos visibilidad”, señaló durante el video.

En respuesta, García Sepúlveda aceptó la felicitación de la morenista y señaló que, en la medida de la viabilidad y los beneficios que se puedan atraer, rescatará las ideas propuestas por todos los contendientes emitidas durante la campaña para que no queden en “letra muerta”.

Samuel García aceptó las felicitaciones de Clara Luz y dijo que buscará de entre las propuestas de sus contrincantes el ver como materializar un NL mejor (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

“La campaña fue dura y de contraste, pero sé que desde la trinchera que nos corresponda, ambos queremos lo mejor para nuestra tierra: lo mejor para Nuevo León”

Asimismo, el próximo gobernador de Nuevo León señaló que gobernará para las mayorías y buscará el bien común.

Para todos los candidatos: todas sus propuestas, y las que recabaron de la ciudadanía, van a ser analizadas, así como sus planes y acciones, para que no queden en letra muerta. He instruido a mi equipo a que contacte a sus respectivos equipos para recabarlas”, cerró en su respuesta a los ex candidatos.

No obstante, durante su discurso de victoria, Samuel García tomó una postura reto contra la administración de Andrés Manuel López Obrador y de superioridad respecto a las demás entidades de México.

“Hoy nos toca representar a 6 millones de habitantes, al estado más importante de México. Y que se escuche hasta el centro: hoy Nuevo León sacó a la vieja política”

Durante el festejo de la victoria electoral, Samuel García aseguró que buscará cambiar el llamado pacto fiscal (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

En cuanto al reparto de recursos federales, García Sepúlveda señaló que resolverá la relación inequitativa entre el dinero que aporta NL al gobierno de AMLO y el que se regresa a la administración local.

“Todo ese dinero que Nuevo León pone, es momento que regrese lo justo […] Yo no concibo que siendo el estado que más pone, tiene carencias en la quimios a nuestros niños con cáncer”, señaló respecto al pacto federal, el cual refiere a una relación inequitativa entre el dinero que aporta el estado a la república.

Apuntó que de los 637,000 millones de pesos al año que genera Nuevo León, deben de regresar más del 10% para operar en la entidad, pues con el pacto federal firmado en el sexenio de Felipe Calderón, del PAN, los habitantes de NL salen perdiendo, pues no alcanza para mejorar la infraestructura.

