El caso de Liliana Fernández, la joven que fue violentada y quemada en Nuevo León

Facebook: Liliana Fernández

Liliana Fernández exige justicia a las autoridades de Nuevo León, a través de sus redes sociales. La joven contó su historia de abuso en una transmisión en vivo, ya que a tres meses después del ataque, las autoridades de Nuevo León han hecho caso omiso de su caso y los culpables siguen libres.

El 26 de marzo de 2022, Liliana fue secuestrada por tres hombres. Quienes la golpearon, abusaron sexualmente de ella y la quemaron viva, dejándola con graves secuelas ya que el 30% de su cuerpo tiene lesiones. La víctima pasó un mes en terapia intensiva luchando por su vida.

La mujer tiene apenas 23 años de edad, es madre de 4 hijos y está casada, actualmente con el apoyo de su familia siguen en busca de una atención médica digna y justicia.

El incidente se suscitó cuando su marido viajó fuera de Nuevo León por cuestiones de trabajo, por lo que ella y los menores rentaron un lugar para quedarse en el municipio de Salinas Victoria. Fue entonces que tuvo contacto con Eduardo Tamez, el dueño del cuarto quien comenzó a acosarla desde un inicio.

Días más tarde, el sujeto se presentó en su domicilio acompañado de dos hombres más y procedieron a drogarla para abusar de ella. Los atacantes querían acabar con su vida, la golpearon hasta el cansancio, le prendieron fuego y la tiraron en un terreno baldío creyendo que estaba muerta.

Liliana Fernández, la joven madre que sufrió abuso por parte de tres hombres. (Foto: redes sociales Liliana Fernández)

Tras el calvario al que fue sometida, la joven madre sobrevivió y se decidió por subir su caso a las redes sociales, en donde narra a detalle su experiencia. En su testimonio muestra las fotografías de los agresores y mencionó que son taxistas del municipio de Salinas, en Nuevo León.

“Fueron tres personas del municipio de Salinas y no han hecho nada por atraparlos, ya di direcciones, ya declaré y no hicieron nada”, señaló Liliana durante su testimonio.

En vez de que las autoridades tomen su caso y comiencen las investigaciones, solo le dieron la recomendación de que saliera del Estado porque le podrían hacer algo por levantar la denuncia. Incluso ha buscado entablar diálogo con el Gobernador del Estado de Nuevo León, sin éxito.

“Que alguien me ayude, que siento que no voy a aguantar mucho, que las autoridades hagan algo con esos señores. No quiero que sigan haciendo lo mismo”, declaró Liliana.

Claramente se le ve muy afectada en el video testimonial de aproximadamente 4 minutos son muy fuertes. Además Liliana requiere de apoyo psicológico tras el intento de feminicidio y el trauma generado.

Ante todo esto, la Fiscalía de Nuevo León ya se pronunció ante las declaraciones de la joven. Y publicó un comunicado oficial dando otra versión de los hechos. La Fiscalía señala que aunque Liliana Fernández refiere haber sido atacada solicitando apoyo económico, la investigación que ellos registraron desde aquel 26 de marzo y fue por graves quemaduras, ya que la mujer se encontró en un domicilio que se incendió.

Además de que la joven fue auxiliada por vecinos y testigos de los hechos, en Guadalupe, Nuevo León. Así mismo aseguran que ya fue atendida por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para su recuperación y la Secretaría de las Mujeres, bajo el caso de “violencia de género”.

“Hemos tenido conocimiento por medio de redes sociales de una nueva versión de los hechos, que señala privación de libertad, ataque sexual y agresión física. En este momento se está atendiendo a la víctima en cuanto a su salud física, mental y sus nuevas declaraciones”, se lee en el perfil oficial de Twitter de la Fiscalía.

MEX7872. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/11/2021.- Fotografía de la escultura conocida como Antimonumenta, erigida para pedir justicia y rechazar la violencia de género y los feminicidios en México, hoy, en la Ciudad de México. La violencia contra la mujer continúa al alza en México con más de 840 feminicidios en lo que va del año, una problemática que indigna a millones de personas y atizada por el discurso ambiguo del propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. EFE/ Mario Guzmán

Cifras de feminicidios en México

En los primeros cuatro meses de este 2022, se han reportado 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Estado de México y Nuevo León son los estados que concentran el mayor número de casos por este delito, con 51 y 34, respectivamente. Veracruz se encuentra en la tercera posición a nivel nacional, con 31, seguido de la Ciudad de México, con 19.

Entre los municipios con el mayor número de este tipo de delito se encuentra Juárez (Chihuahua), Ecatepec (Estado de México), General Escobedo y Guadalupe, (ambos pertenecientes a Nuevo León), con seis casos cada uno.

En los 10 primeros lugares se ubican cinco municipios de la entidad gobernada por Samuel García: Salinas Victoria, Monterrey y Ciénega de Flores, con cuatro casos registrados cada uno, según el informe del SESNSP. En cuanto a la Ciudad de México, la alcaldía Tlalpan se ubicó en el sexto lugar, con 4 casos reportados.

SEGUIR LEYENDO: