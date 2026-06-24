El Cenart acerca el ballet y la ópera a los niños a través de esta divertida programación: fechas y horarios

Un collage ilustra la variedad de las Funciones Relajadas del INBAL, presentando desde ópera china y ballet hasta teatro de marionetas y vestuarios llamativos en escena. (CENART)

El Centro Nacional de las Artes presentará en julio de 2026 la nueva edición de La ópera es puro cuento… y el ballet también, ciclo veraniego para público infantil que desde 2010 ocupa el Teatro de las Artes con ópera, ballet y artes escénicas a precios accesibles.

La programación abarca cuatro montajes distribuidos a lo largo del mes: Hansel y Gretel. Cuento lírico (3, 4 y 5 de julio), El niño que cabalga asteroides (10, 11 y 12 de julio), La flauta mágica, según Papageno (18 y 19 de julio) y Monkey. Basada en la leyenda del “Rey Mono” (25 y 26 de julio).

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Qué es el ciclo y qué propone

Un grupo de artistas luce elaborados trajes y maquillajes teatrales para una representación con fondos ornamentados que recuerdan nubes. (CENART)

El Cenart (Centro Nacional de las Artes), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, define el programa como una herramienta de formación de nuevos públicos: ofrece a niñas, niños y familias producciones con voces de ópera, música clásica y danza durante las vacaciones de verano, en el Teatro de las Artes de la Ciudad de México.

Cada edición presenta montajes creados o adaptados para las infancias. La fórmula combina títulos del repertorio clásico —como obras de Mozart o Ravel— con producciones contemporáneas de compañías mexicanas, y ha mantenido precios de boleto accesibles: en ediciones recientes, $150 MXN por función, con promoción 2×1 los miércoles en línea a través de cenart.comprarboletos.com.

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Más de 16 años de temporadas ininterrumpidas

Dos figuras ataviadas con disfraces se observan en un fondo ilustrado con elementos celestes y botánicos. (CENART)

El ciclo arrancó en 2010 bajo el nombre La ópera es puro cuento y se ha realizado cada verano desde entonces. En 2015, cuando Interfaz Cenart lo describió como su séptima temporada, se incorporó el ballet al título y a la programación.

Con el paso de los años, el formato se amplió para dar cabida al teatro y al circo contemporáneo, lo que se reflejó en los subtítulos de cada edición. Según el propio Cenart, entre las producciones que han pasado por el ciclo figuran Blancanieves y Rey y Rey, a cargo de la Compañía Nacional de Danza; El Principito, con La Infinita Compañía; Pinocho, el ballet, de la Compañía Capitalina de Danza; y El empresario, de Wolfgang Amadeus Mozart, a cargo de Producciones Arándano A.C.

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La revista Pro Ópera documentó que la edición de 2014 —sexta del ciclo— fue “recibida con gran asistencia de espectadores”, con cuatro espectáculos presentados durante los fines de semana de agosto en el Teatro de las Artes. Entre los títulos de esa temporada estuvieron El principito, con música de Federico Ibarra y el uso de títeres, y La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, basada en textos de García Lorca.

Funciones relajadas para públicos neurodiversos

Dos marionetas de cuerda, un niño y una niña, aparecen en una puesta en escena que promueve la ópera y el ballet para el público infantil en las funciones relajadas del INBAL. (CENART)

En 2025 el ciclo incorporó por primera vez funciones relajadas, diseñadas para personas neurodivergentes, con autismo o con distintas capacidades. Esas presentaciones permiten moverse libremente en la sala, hacer sonidos y salir y regresar al recinto, con espacios sensoriales adaptados.

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Para 2026 se mantiene esa modalidad en dos fechas: el 3 de julio, con Hansel y Gretel, y el 10 de julio, con El niño que cabalga asteroides. Las funciones relajadas se enmarcan en el programa de Inclusión Social, Diversidad e Igualdad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En la edición anterior, las funciones relajadas fueron gratuitas con aforo limitado a 250 personas. El Cenart no ha confirmado aún las condiciones de acceso para las de 2026.

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La programación de julio 2026 en detalle

Jack Johnson interpreta con un traje de plumas de colores y maquillaje facial, mientras porta una flauta de pan colgada al cuello. (CENART)

El ciclo abre el 3 de julio con Hansel y Gretel. Cuento lírico, con funciones también el 4 y el 5 del mismo mes. La segunda propuesta, El niño que cabalga asteroides, se presenta del 10 al 12 de julio.

La flauta mágica, según Papageno —versión del título de Mozart que ya formó parte del ciclo en su edición de 2015— regresa los días 18 y 19 de julio. El ciclo cierra el 25 y 26 de julio con Monkey. Basada en la leyenda del “Rey Mono”, montaje inspirado en la mitología china. Todas las funciones se realizan en el Teatro de las Artes del Cenart, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México.

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