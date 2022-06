Carlos Salinas de Gortari no fue el primer presidente de México, entonces ¿Quién fue?

Guadalupe Victoria fue un destacado político mexicano. (Foto: Inehrm)

En fechas recientes se hizo viral un video de TikTok, en el que un joven que tiene una cuenta en esa plataforma asiste a la prestigiada escuela de nivel superior Anáhuac, la cual también se caracteriza por tener colegiaturas elevadas, para hacer algunas preguntas de cultura general.

En el video, que fue posteado por la cuenta @sebasmariscal, se mostró el caso de algunos jóvenes de esta casa de estudios, que no supieron responder algunas preguntas básicas de cultura general, por ejemplo, quién fue el primer presidente de México, algo que despertó críticas en redes sociales, pues muchos internautas dijeron que los jóvenes, de quienes sus padres pagan colegiaturas muy altas, no supieran cosas tan sencillas.

En el clip, también se preguntó a los estudiantes en qué año se había descubierto América, a lo que muchos de ellos respondieron que en 1415, 1521 y 1512, entre otras, cuando la respuesta correcta era 1492. Otra de las preguntas que se hicieron, fue cuántos huesos tiene el cuerpo humano. A esta no le fue tan mal, pues la mayoría de los jóvenes entrevistados respondieron correctamente, 206.

La siguiente pregunta fue quién fue el primer presidente de México. Ante esta, hubo varias respuestas muy alejadas de la correcta, entre las que estuvieron Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, Antonio López de Santa Anna. Solo un par de personas respondieron correctamente: Guadalupe Victoria.

En un video publicado en TikTok se pregunta a jóvenes quién fue el primer presidente de México; una de las respuestas fue Salinas de Gortari. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Ante estas respuestas, las críticas no se hicieron esperar, con comentarios como “No todos somos así, seguro estudian merca o comunicación”; “Yo estudio en el TEC y no me las sabía, no se sientan mal”; “No estuvieron mal, la verdad, digo, todavía no se titulan”; “Qué pidan su reembolso”; “Y tanto que pagan los papás de colegiatura”; “Como en toda escuela hay de todo, pero tremendas colegiaturas... deberían estudiar un poco más estas nenas”; “No puede ser, es cultura general, por dios”; “Son de Insurgentes Sur”.

Quién fue Guadalupe Victoria

Luego de que México se independizara, en 1821, se instauró un gobierno de tipo Imperial, que fue conocido como el Primer Imperio de México, a cargo de Agustín de Iturbide. Sin embargo, este duraría muy poco, pues en 1824 se tomaría como forma de gobierno la República, en donde gobernaría un presidente.

El primer presidente en gobernar a México como República, fue José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, quien también fue una destacada figura en la Guerra de Independencia.

Nació el 29 de septiembre de 1786 en la Villa de Tamazula, provincia de Nueva Galicia, hoy Durango. Además de destacar como el primer presidente del país, también fue diputado, senador y gobernador de Veracruz. Su presidencia se desarrolló del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829.

Agustín de Iturbide fue nombrado emperador del país por un breve periodo de tiempo, entre mayo de 1822 y marzo de 1823 (Foto: INAH)

En 1811 abandonó sus estudios, pues fue un fiel creyente de la causa independentista, uniéndose así a las fuerzas de José María Morelos y Pavón. Por su valentía y tenacidad fue ascendido al grado de Coronel, combatió al Ejército Realista en diversos lugares, como Oaxaca, Nautla y el Puerto de Veracruz.

Se le consideraba como un hombre de instituciones y leyes, de igual forma se destacó por su voluntad, su lealtad y su fe inquebrantable por realizar sus propósitos personales, con respecto a los derechos, costumbres y tradiciones.

Con la consumación de la Independencia, Guadalupe Victoria, que tenía ideas republicanas, entró en conflicto con Iturbide y fue aprehendido. Poco después logró escapar de prisión. A la caída de Iturbide, de marzo de 1823 a julio de 1824, se encargó del Poder Ejecutivo, junto a Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. El Congreso Constituyente de 1824, lo eligió como primer presidente del México independiente. Guadalupe Victoria, en su mensaje de juramento como Presidente expresó que su compromiso era con la patria, asumiendo como deber el coadyuvar con las naciones extranjeras respecto a las relaciones de paz, alianza y amistad.

