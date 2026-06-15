A una semana de las elecciones en Coahuila, Morena reitera compra y coacción del voto con códigos QR como base para anular los comicios

Morena promueve acciones legales para pedir la nulidad de la elección de 16 diputaciones locales en Coahuila. (Archivo Infobae)

Morena Coahuila informó que promueve acciones legales para pedir la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales en el estado, a una semana de los comicios, por presuntas irregularidades que, sostuvo, se dieron en un contexto de violencia.

El planteamiento formó parte de un comunicado fechado este 14 de junio en Saltillo, Coahuila. Morena solicita anular el resultado por señalamientos de compra y coacción del voto mediante códigos QR, participación de servidores públicos, propaganda calumniosa, uso electoral de programas sociales, violencia e intimidación, violencia política de género y rebase de topes de campaña. También acusó irregularidades en 962 casillas: 22.6% del total.

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El partido reportó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR y sostuvo que la compra y coacción del voto son delitos electorales graves. Añadió una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por presunto rebase de topes de gastos de campaña de candidaturas del PRI.

Morena Coahuila también presentó una denuncia ante la UIF para rastrear el origen de recursos usados en la compra y coacción del voto, en particular por el uso de códigos QR. En el mismo texto, el partido llamó a las autoridades a revisar “de manera exhaustiva” los hechos y las pruebas para “garantizar la legalidad, certeza y transparencia” del proceso electoral.

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Ricardo Mejía Berdeja presenta una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila y el fiscal estatal

Ricardo Mejía Berdeja demanda juicio político contra Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, por presunta inherencia en el proceso electoral. (Crédito: Cámara de Diputados)

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó el pasado 12 de junio una demanda de juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y contra el titular de la fiscalía estatal Federico Fernández Montañez, después de la elección del pasado 7 de junio en la que el PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa con 55% de los votos.

Mejía Berdeja sostuvo que hubo injerencia oficial, represión contra militantes de Morena y su partido, y un esquema de compra del voto que habría alterado la libertad de la jornada.

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El legislador afirmó que el gobernador y el fiscal permitieron actos de represión contra integrantes de Morena y del PT antes, durante y después de la elección. Señaló que ambos funcionarios habrían tolerado o instruido acciones de la policía estatal contra candidatos, dirigentes y operadores políticos de Morena.

Afirmó el diputado: “El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”. También dijo que varios legisladores federales relataron maltratos y privaciones de la libertad por parte de elementos a los que llamó “policía política de Manolo Jiménez”.

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Entre los casos que mencionó está el de Antonio Flores, quien habría sido golpeado tras su detención. Su hermana, Tania Flores, también habría sido agredida.

Ariadna Montiel sostiene que Morena no debe leer la elección de Coahuila como un revés

Morena y el PT sumaron cerca de 26% de los sufragios en el PREP y la participación ciudadana se estimó en poco más de 50%. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Morena rechazó la derrota en Coahuila y anunció una impugnación porque, según Ariadna Montiel, la elección legislativa estuvo marcada por una presunta compra masiva de votos que habría incidido en el resultado; mientras avanzaban los cómputos oficiales, la dirigencia nacional sostuvo que agotará la ruta jurídica para pedir una revisión del proceso.

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De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PRI se perfiló con ventaja en los 16 distritos de mayoría relativa y obtuvo alrededor de 55% de la votación preliminar. Según el PREP, Morena y el PT alcanzaron cerca de 26% de los sufragios y la participación ciudadana se estimó en poco más de 50%.

El Congreso local renovó 25 diputaciones. PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano quedaron cerca de perder su registro local, de acuerdo con esos mismos resultados.

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Ariadna Montiel afirmó en conferencia de prensa que Morena no debe leer la jornada como un revés, porque, según dijo, el partido aumentó su participación electoral en la entidad y se mantuvo como segunda fuerza política. La dirigente sostuvo además que su partido tendrá cinco diputados.