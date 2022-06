Tunden a estudiantes de escuela particular por creer que el primer presidente de México fue Salinas de Gortari: “Seguro estudian comunicación”

Los jóvenes no supieron la respuesta (Fotos: Captura de pantalla/@sebasmariscal)

Unos estudiantes de la escuela particular Anáhuac fueron tundidos en redes sociales después de participar en una breve trivia de cultura general y no saber quién fue el primer presidente de México, entre otros hechos históricos.

Todo sucedió desde la cuenta de Sebastián Mariscal (@sebasmariscal) de TikTok, quien se acercó con algunos jóvenes de este colegio para ver cómo estaban sus conocimientos respecto a algunos tópicos que suelen enseñarse en los niveles de educación básica en el país.

“¿Sabes más que un estudiante de la Anáhuac”, escribió el influencer previo a iniciar su clip.

Así, una de las primeras preguntas que le hizo a varios alumnos fue: “¿En qué año se descubrió América?”. A lo que varios dieron algunas opciones incorrectas como: “1415″, “1521″, “1512″.

Aunque Sebastián hizo otros cuestionamientos como: “¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano?”, uno de los que más polémica causó entre los espectadores del video fue cuando le preguntó a los estudiantes quién fue el primer presidente de México.

No obstante, un poco confundidos, los entrevistados dieron algunas respuestas poco esperadas e incorrectas: “Benito Juárez”, “Salinas de Gortari” o “López de Santa Anna”.

Tras estos errores, los internautas no tardaron en reaccionar y arremetieron contra los jóvenes que respondieron las preguntas del TikTok.

“Y tanto que pagan los papás de colegiatura”. “Como en toda escuela hay de todo, pero tremendas colegiaturas... deberían estudiar un poco más estas nenas”. “No todos somos así, seguro estudian merca o comunicación”. “Qué pidan su reembolso”. “No puede ser, es cultura general, por dios”. “Son de Insurgentes Sur”, fueron algunos de los comentarios en el video que rápidamente alcanzó más de 714 mil vistas.

Además, entre otras de las preguntas que respondieron mal estos estudiantes estaba la de: “¿Quién escribió Hamlet?” y una de ellas respondió sin pensarlo: “¿Sherlock Holmes?”.

A pesar de los malos comentarios, otros usuarios de esta red social se mostraron más empáticos con los jóvenes y ahondaron que si bien, podría parecer que las preguntas eran sencillas, muchos de esos datos se aprendían en otras etapas de la vida y era fácil olvidarlas.

“Relájense, eso ni lo ves en la universidad, eso es de primaria, qué culpa tiene la Anáhuac”. “Yo estudio en el TEC y no me las sabía, no se sientan mal”. “No estuvieron mal, la verdad, digo, todavía no se titulan”, colocaron.

¿Quién fue el primer presidente de México?

Uno de los independentistas mexicanos más recordados y quién figuró en la historia como el primer presidente del país fue Guadalupe Victoria, sin embargo, algo que se suele olvidar es que este no era su verdadero nombre.

El insurgente se convirtió en presidente (Foto: Inehrm)

Así es, José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix era la identidad real de aquel renombrado de la patria y que continuó con la batalla de independencia aún cuando algunos de los precursores como José María Morelos y Pavón ya habían sido ejecutados.

De acuerdo con los registros del gobierno de Tamaulipas, José Miguel Ramón se sumó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana en 1812 y era un fiel seguidor de Morelos. Así, al adentrarse en el movimiento independentista decidió cambiar su identidad por Guadalupe Victoria.

Guadalupe, haciendo referencia a la Virgen, y Victoria debido a este deseo de que se pudiera ganar la lucha por la que muchos estaban sacrificando sus vidas.

Y es que este primer mandatario de México ascendió al poder en 1824, mientras que Carlos Salinas de Gortari fungió como presidente del país de 1988 a 1994, es decir, más de un siglo después.

