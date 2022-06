“No te detengas”: Kenia López Rabadán dio espaldarazo a Sandra Cuevas

Sandra Cuevas llegó a las lágrimas al mandar un mensaje a Sheinbaum y AMLO (Video: Twitter/@kenialopezr)

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de la Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, mandó un mensaje de solidaridad a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, y le pidió no tenerse en su lucha política.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora aseveró que la titular de la demarcación capitalina está siendo presuntamente hostigada por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) porque no le perdonan que haya vencido al partido guinda en las elecciones del 2021, especialmente en la casilla que se montó en Palacio Nacional.

Asimismo, aprovechó el momento para lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sentenció que a las mujeres les costó muchísimo trabajo y tiempo llegar a ser parte de los gobiernos en el país, por lo que advirtió que seguirán, aunque al mandatario mexicano no le guste su participación en los grupos de oposición.

“¡Escucha a @SandraCuevas_! Morena no le perdona que les haya ganado la Cuauhtémoc. Les ganó hasta la casilla de Palacio Nacional. Las mujeres estamos en el gobierno después de siglos, logramos ganar y aún así los machistas como Amlo no lo aceptan. Sandra no te detengas”, redactó este domingo 19 de junio.

Kenia López Rabadán pidió a Sandra Cuevas no detenerse en su lucha política (Fotos: Cuartoscuro)

Las palabras de la panista estuvieron acompañadas por un video de la conferencia de prensa que ofreció Cuevas Nieves el pasado 16 de junio, en la cual la alcaldesa Cuevas se lanzó contra el presidente López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusándolos de presuntamente crear una serie de delitos en su contra.

En el fragmento que compartió López Rabadán se pudo ver a Sandra Cuevas al borde de las lágrimas y, posteriormente, acusó a todos los gobiernos de la Cuarta Transformación de establecer presumibles vínculos con el narcotráfico y “utilizar a los pobres” para los programas sociales.

“Se vincularon con el crimen organizado. A los pobres los utilizaron y los siguen utilizando y los siguen haciendo más pobres. Echaron a perder este país”

Sandra Cuevas se lanzó contra Sheinbaum y AMLO (Foto: Instagram/@sandracuevas_)

Asimismo, estableció que el mandatario “Andrés Manuel era otra persona” cuando se postuló a los comicios del 2018; sin embargo, refirió que la visión de país que tenía se corrompió al asumir el poder y, con ello, “echaran a perder a este país”.

“Sus políticas fueron vengarse de los que les hicieron la vida de cuadritos. Ahora persiguen; ahora fabrican delitos. Eso es lo que está haciendo Morena”, explicó.

Sandra Cuevas respondió al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Dicha conferencia de prensa se dio días después de que se diera a conocer que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México inhabilitó por un año de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc; ésta ofreció una conferencia de prensa y aseguró que combatirá jurídicamente la situación.

La política capitalina aseveró que lo que está viviendo responde a que no pertenece a un grupo de poderosos, es decir, que no milita en el Movimiento de Regeneración Nacional, partido que gobierna la Ciudad de México; sin embargo, sentenció que “nunca me verán doblegarme ante nadie” y reiteró que luchará a favor de su causa.

Pese a lo anterior, la alcaldesa señaló que, el presunto grupo que se encuentra detrás de su inhabilitación como funcionaria ha trabajado jurídicamente en su contra porque no pueden combatir su trabajo en territorio; expresó que, a diferencia de otros políticos, “no hay quién me gane en territorio”.

