De Ángela Aguilar a Eugenio Derbez: las fotografías más conmovedoras por el “Día del Padre”

Actores, cantantes y concudtores se sumaron a la celebración con tiernas fotografías. (Foto Instagram: @angelicavaleoriginal, @andrealegarreta,@yuridiaflowers,@elcapiperez)

Este domingo 19 de junio se celebra el Día del Padre en México y algunas otras partes de América Latina, por lo que las redes sociales se llenaron con tiernas felicitaciones y conmovedoras fotografías en honor a quienes no “se fueron por los cigarros”. Como era de esperarse, cantantes, actores y conductores recurrieron a su baúl de recuerdos para compartir las más enternecedoras postales de sus papás.

El comediante no suele compartir fotos de su familia en redes sociales. (Foto Instagram: @elcapiperez)

Capi Pérez sorprendió a sus seguidores de Instagram con una fotografía donde apareció junto a su padre, el señor Juan Pérez, a quien le dedicó un mensaje con su característico sentido del humor: “Desde niño, mi apá siempre me ha consentido (hasta en mis crudas). Me gusta hacer reír porque lo aprendí de él. Amo la fiesta brava y me vale madre lo que me digan, porque es algo que comparto con él”.

Además de Ángela, Pepe Aguilar tiene otros tres hijos: Emiliano, Leonardo y Aneliz. (Captura Instagram: @angela_aguilar)

Ángela Aguilar hizo lo propio y desde sus historias de Instagram escribió: “Te adoro. Feliz Día del Padre”, para Pepe Aguilar. Pero eso no fue todo, también echó un vistazo al pasado con una serie de fotos donde apareció junto a su famoso progenitor.

Eugenio Derbez tiene cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. (Foto Instagram: @aislinnderbez)

Alessandra Rosaldo mandó un tierno mensaje para Eugenio Derbez: “Feliz día al mejor padre que Aitana pudo haber elegido. Te amamos con toda el alma”. Aislinn -primogénita del comediante- dejó entrever el nivel de complicidad que existe entre ella y su padre: “Feliz día del padre al papá más loco, divertido, intenso, amoroso e inspirador que me pudo haber tocado”.



