Guillermo del Toro anunció que México será el país invitado en el Festival de Animación Annecy en Francia 2023

Guillermo del Toro viajó desde Canadá para mostrar el primer avance de su película animada Pinocho (Foto: SRE)

México será el país invitado en el próximo Festival de Animación de Annecy, en Francia, en la 47ª edición que se celebrará en el 2023. Así lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del director mexicano Guillermo del Toro.

En un breve video, el cineasta de 57 años dio a conocer la noticia con entusiasmo y alegría, mientras participaba en el certamen de este año para presentar su más reciente película Pinocho.

“Mis amigos Marcel Jean y Mickael Marin del Festival de Annecy me pidieron presentar al país que será honorado en el festival en 2023. Ese país va a ser México. ¡Viva México, cabron*s!”

Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, compartió el mensaje del director mexicano en su cuenta de Twitter y señaló que el Festival de Annecy es el más importante del mundo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió el mensaje del cineasta mexicano y señaló que la participación de México en el Festival ayudará a promocionar el cine de animación nacional (Foto: SRE)

La participación de México, detalló la SRE, forma parte de los esfuerzos del canciller mexicano para promover el trabajo creativo y cinematográfico de los connacionales en el extranjero, toda vez que la animación es una de las industrias más prometedoras del ámbito cultural y artístico.

“La promoción del cine de animación apoya y genera trabajos especializados y de alta paga en México, especialmente porque los animadores tienen las herramientas para continuar creciendo dentro de una economía global cada vez más digital”

Además del apoyo e impulso al sector laboral, a través de la animación digital también es posible compartir al mundo la cosmovisión de la cultura mexicana, así como su historia y las creencias de su sociedad.

Es por ello que, durante este festival, Guillermo del Toro mostró un avance de su más reciente trabajo: Pinocho. Con apenas ocho minutos de avance, el pasado miércoles 15 de junio se tuvo el primer vistazo del largometraje animado. El director de películas como El laberinto del fauno tuvo que viajar desde Canadá (donde se rodó este largometraje a través de la técnica de animación stop-motion) para poder presentar las primeras secuencias.

Durante el Festival se realizó la premiere mundial del largometraje mexicano Home is Somewhere Else en la categoría Contrechamp (Foto: SRE)

Cabe recordar que la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, se llevó a cabo del 13 al 18 de junio, reuniendo a los mejores creadores, productores, directores y animadores más importantes y destacados de la industria a nivel global.

Entre los países latinoamericanos que participó en el certamen de este año fue Colombia, a través de la película La otra forma, dirigida por Diego Guzmán. Esta cinta formó parte de la Competencia Oficial de Largometrajes Contrechamp en la modalidad de Producción de largometraje de animación.

Asimismo, participaron otros cuatro cortometrajes y la serie animada de televisión Dos Pajaritos, de Alfredo Soderguit y Alejo Schettini, coproducción de Argentina, Colombia y Uruguay, la cual participará en la selección Películas de televisión competición 1.

De igual manera, se realizó la premiere mundial del largometraje mexicano Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos en la categoría Contrechamp, la cual también tuvo un estreno en el 37 Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Al respecto, la coproductora Martha Sosa señaló que esta fue la primera vez que un largometraje mexicano entró a competir a Contrechamp, además de que se trata de un animentary, esto es, un documental en animación, lo cual hace más interesante (y compleja) su realización.

