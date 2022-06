Gobernadora de Tlaxcala dio positivo a COVID-19; días antes se reunió con Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López

(Foto: Cuartoscuro)

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, informó que se encuentra enferma de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria estatal escribió: “Me realicé una prueba y me entregaron resultados hace un momento; soy POSITIVA a #COVID19. Se ha cancelado toda mi agenda y continuaré mi trabajo a distancia con la mejor actitud”, aseveró en su mensaje.

Posteriormente, subió un video con el siguiente mensaje: “Hola a todos, mis amigos que han mandado mensajes hermosos con mucho cariño, ya saben que los quiero y que amo a este estado y a toda su gente. Y decirles que me hubiera encantado estar hoy en las luciérnagas (...) lamentablemente pues no es posible. Yo me realizo casi siempre una vez a la semana o dos una prueba para siempre estar muy al pendiente, cuidarnos, desde luego ustedes, y pues lamentablemente salí positiva a tiempo de no ir a un evento en donde también me hubiera preocupado. Pero bueno, decirles que estoy bien, que les voy a extrañar muchísimo, pero van a ser unos pocos días (...)”, aseveró.

Tras informar de su contagio, la gobernadora emanada de las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detalló que el Secretario de Gobierno Sergio González la representará en sus funciones gubernamentales, pero -aseguró- se mantendrá al pendiente de los asuntos del gobierno.

Se trata de la segunda vez que Cuéllar Cisneros da positivo al coronavirus. La primera ocasión fue el pasado 3 de enero, cuando afirmó que también se encontraba estable.

(Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que el pasado domingo 12 de junio, Lorena Cuéllar encabezó un evento en el municipio de Chiautempan, donde festejó su triunfo electoral que la llevó al gobierno del estado.

La acompañaron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, así como el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, entre otros políticos. Ninguno portaba cubrebocas.

Ese mismo día, Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López y Mario Delgado, así como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvieron presentes en un mitin masivo de su partido en Toluca, Estado de México, evento que fue interpretado como el banderazo de salida para los posibles candidatos presidenciales de Morena

Días después, Claudia Sheinbaum informó estar enferma de COVID.

Foto: Twitter/@Claudiashein

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió el miércoles 15 de junio por la noche.

La primera vez que se contagió fue en octubre de 2020.

México se encuentra actualmente en la quinta ola de contagios de COVID-19, luego de que los casos han repuntado en el último mes.

México atraviesa la quinta ola de contagios de COVID-19. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

De acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud federal, el viernes 17 de junio hubo 9 mil 958 casos, para un acumulado de 5 millones 862 mil 554 desde el inicio de la epidemia. Por otra parte, se estima que hay 62 mil 342 casos activos.

Hasta ahora, la tasa de contagios es de 45.5 casos por cada 100 mil habitantes, siendo los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Campeche los que reportan el mayor número de contagios.

