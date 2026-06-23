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Alumnos de Conalep tendrán facilidades para pasar a la educación superior gracias a convenio con la SEP

El acuerdo establece bases para permitir que egresados del colegio se incorporen al sistema tecnológico

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El acuerdo establece bases para permitir que egresados del colegio se incorporen al sistema tecnológico
El acuerdo arranca en CDMX y se replica de manera gradual en planteles del Conalep y del Tecnológico Nacional de México en todo el país. Crédito: X/@SEP_mx

La SEP, Conalep y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) informaron este 23 de junio que firmaron un convenio para garantizar el tránsito de estudiantes del Bachillerato Nacional a la educación superior, con un esquema que arranca en CDMX y busca dar acceso preferente de egresados del colegio a carreras de ingeniería del sistema tecnológico.

En la capital del país se pondrá en marcha la fase inicial del programa y después se replicará de manera gradual en planteles de ambas instituciones en todo México. El acuerdo incluye una prueba piloto con el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero, que será la primera sede para operar el libre tránsito académico hacia el nivel superior.

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De acuerdo con un comunicado de la SEP, el convenio general de colaboración fija bases pedagógicas, normativas y operativas para asegurar ese paso entre subsistemas. La dependencia señaló que además reconoce las competencias de las y los egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) para incorporarse a los programas educativos que ofrece el Tecnológico Nacional de México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que el acuerdo se alinea con los principios del Bachillerato Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según la dependencia, la prioridad de la política educativa es asegurar el acceso, la permanencia y oportunidades reales para una generación de estudiantes.

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El convenio arranca con una prueba piloto en Gustavo A. Madero

CONALEP. COMIPEMS
La fase inicial del proyecto con el Conalep incluye una prueba piloto con el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero como primera sede del libre tránsito académico. Foto: Conalep

La respuesta central del acuerdo es concreta: quienes egresen de Conalep podrán contar con una ruta de ingreso preferente hacia carreras de ingeniería del TecNM, bajo reglas académicas y administrativas compartidas entre ambas instituciones.

Durante la firma, el director general del colegio Rodrigo Rojas Navarrete planteó que la meta es evitar que las y los jóvenes interrumpan su trayectoria escolar. Lo expresó así: “Es un privilegio encontrar aliados como el TecNM, que comparten esta visión y entienden que la educación de calidad es resultado del trabajo conjunto. Los acuerdos que hoy firmamos son fruto de una convicción común: lograr que las trayectorias educativas sean cada vez más sólidas, accesibles y con mayores oportunidades de éxito”.

Rojas también afirmó que México necesita que ningún joven se quede en el camino y que encuentre puertas abiertas para transformarse y contribuir a la transformación de su comunidad. En su exposición, presentó la educación de calidad como una responsabilidad compartida entre las instituciones educativas del país.

El TecNM ofrece acceso preferente a carreras de ingeniería

Vista aérea de una planta de fabricación con múltiples robots metálicos de brazos articulados ensamblando carrocerías de vehículos. Un operario humano está en el fondo.
El convenio estableció que quienes egresen de Conalep cuentan con una ruta de ingreso preferente a carreras de ingeniería del TecNM.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramón Jiménez López, el director general del TecNM, dijo que los principios que guían a la institución son el humanismo, la justicia social y la democracia, y que eso obliga a garantizar que ningún joven en México se quede sin acceso a la educación. Añadió que la misión institucional es llevar oportunidades educativas a cada rincón del país.

El director definió el alcance inmediato del convenio en estos términos: “Con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería. También señaló que la acción busca formar técnicos competentes, ciudadanos comprometidos con su país y profesionistas que pongan el conocimiento tecnológico al servicio del pueblo.

Sheinbaum anuncia una consulta escuela por escuela a partir de agosto

Sheinbaum aseguró que se reúne con madres buscadoras. | Presidencia
La presidenta anunció que en agosto inicia una consulta “escuela por escuela” para revisar necesidades del sector educativo tras el plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX.| Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en agosto comenzará una consulta “escuela por escuela” para revisar las necesidades del sector educativo, después de que la CNTE levantó su plantón en el Zócalo de la CDMX tras 19 días de protestas. La mandataria dijo el pasado 20 de junio, durante una gira por Tijuana, que Segob y la SEP informarán los últimos términos de la negociación con el magisterio.

El siguiente paso, según explicó la presidenta con información de EFE, será una consulta directa con escuelas y docentes para definir “cuál es el futuro y cuáles son “las verdaderas necesidadesdel magisterio en México. El ejercicio llega cuando todavía no se conocen el calendario, la metodología ni el alcance presupuestal.

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