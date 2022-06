“Son basurero del PRI”: Javier Lozano pidió que no comparen a Morena con los políticos de antes

Javier Lozano pidió que no comparen a Morena con el PRI de antes, pues más bien son su basurero (Foto: Twitter @JLozanoA / Cuartoscuro)

Las más recientes elecciones intermedias en 6 estados del país donde se eligieron gobernadores, quedó en el ideario nacional que algunos políticos formados en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo forman parte de Morena en la actualidad, sino que ocupan cargos de gran relevancia.

Algunos claros ejemplos son los de los ahora gobernadores virtuales de Tamaulipas, el ex priista Américo Villareal, así como el ex perredista Salomón Jara, incluso fundador del partido en Oaxaca, y por último, el también ex priista Julio Menchaca Salazar en Hidalgo.

Las aseveraciones han sido tanto respaldadas y criticadas por miembros de la coalición Va Por México, así como rechazadas por otros grandes simpatizantes de los partidos que la conforman, entre ellos, Acción Nacional (PAN).

Fue durante uno de los más recientes programas del canal de YouTube, Atypical Te Ve, donde Javier Lozano, ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el gobierno del panista Felipe Calderón, negó las comparaciones entre el Morena y el PRI.

Javier Lozano pidió sacar a Morena de los estados en las próximas elecciones y evitar que sea nuestro patrón FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En primer lugar, dijo, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de antes, sin brindar una época en específico, fueron funcionarios que le dieron al país una estabilidad social y laboral que permitió el desarrollo dentro del territorio.

“Morena es como el PRI de antes, ya quisiera ser como el PRI de antes, era de gente preparada, culta, leída, crearon instituciones, le dieron estabilidad laboral y social al país, hubo desarrollo, permitieron que se fuera metiendo México al mundo”, aseguró el también ex senador de la República.

El dicho fue apoyado por el escritor Francisco Martín Moreno, quien únicamente se limitó a decir: “Sí, claro”, mientras su camarada de transmisión culminaba con los argumentos.

Después, añadió que los simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional son “ignorantes”, a lo que Javier Lozano completó, seguido de risas burlonas: “Morena es una secta de fanáticos, ignorantes, torpes, ladrones, culeros, delincuentes, todo”.

Lo anterior, luego de que hablaran de la necesaria unión de partidos en la coalición Va Por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, donde buscarían sacar del poder al partido fundado por AMLO.

Martín Moreno se cuestionó si la fracción del PAN que ya se pronunció en contra de seguir unidos con el PRI no se dieron cuenta de la importancia de mantenerse juntos.

Javier Lozano arremetió contra los críticos que aseguran que Morena se parece al PRI de antes

Al respecto, Javier Lozano aseguró que su visión es muy diferente a la de tres analistas de café que debaten dentro de un programa de televisión, pues todavía piensan que Morena es como el PRI de antes.

Finalmente, el ex funcionario panista compartió el video recortado a través de sus redes sociales, y agregó que Morena es también “basurero” del Partido Revolucionario Institucional, pues ha permitido que se integren diversos panistas a sus filas.

“Morena no es ni la sombra del PRI de hace algunos años. Por el contrario: ¡es su basurero! No hay punto de comparación. Por eso, a cerrar filas, a reforzar la coalición #VaPorMexico y a #VotarParaBotarlos en 2024. ¡Claro que se puede! ¡Al carajo!”, escribió en su Twitter verificado @JLozanoA.

El mensaje del abogado llegó hasta 3 mil 227 personas que le dieron “me gusta”, y mil 151 de ellas también compartieron su mensaje en la red social, mientras que otros 118 agregaron comentarios tanto en favor como en contra.

SEGUIR LEYENDO: