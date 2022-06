“Ni tan pobre ni tan honrada”: Javier Lozano arremetió contra la sobrina de AMLO tras escándalo de celulares

Javier Lozano se lanzó contra la diputada local (Foto: Cuartoscuro/Twitter/@Ursula_PSM)

El polémico extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, se lanzó contra la diputada local por Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, luego del escándalo por un presunto robo de celulares en el congreso de la entidad.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que la sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador no es “ni tan pobre ni tan honrada” por lo que la tildó de “ratera”, tal como ésta se dijo al explicar cuál fue la verdad detrás de la acción que se viralizó en redes sociales.

Asimismo, el exsenador le recordó que ella fue acusada de presuntos actos de corrupción en meses pasados, cuando se le señaló de que haber pedido y recibido “moches " a proveedores; acto de la cual ella se deslindó.

“¡Óiganme, no! Pobre, pero honrada. Bueno, ni tan pobre ni tan honrada. Y una cosa es que sea sobrina del presidente, le haya pedido moches a los proveedores y me hayan cachado con las manos en celular ajeno, y otra cosa es que sea una ratera. ¡Ni que me llamara Delfina!”, redactó este jueves 16 de junio.

El controversial político se lanzó contra la sobrina de AMLO (Foto: Twitter/@JLozanoA)

La palabras del panista fueron en respuesta de la explicación que ofreció la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en redes sociales, donde explicó que los celulares que se ven en la grabación son de su propiedad.

Por medio de su cuenta de Facebook, la legisladora pidió a la ciudadanía no dejarse “engañar” porque los teléfonos son de ella; asimismo, detalló que lo que busca la oposición es no actuar frente a los abusos y violaciones que presuntamente han cometido contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes de Tamaulipas.

“No se dejen engañar, aquí demuestro que, los que tomé, SON MIS CELULARES. Lo que deben señalar y realmente importa son los abusos y violaciones de los de los derrotados del PRIAN, a la Constitución y las leyes de Tamaulipas”

Quién es Úrsula Patricia Salazar

Úrsula Patricia Salazar, sobrina de AMLO, negó acusaciones de robo con una fotografía de sus propios celulares (Foto: Facebook / @UrsulaPatriciaMx)

La diputada local por Tamaulipas, Úrsula Patricia, llegó por representación proporcional para la Legislatura LXV, donde se desempeña como la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En el Congreso es también la presidenta de la Comisión de Administración, secretaria en las de Medalla al Mérito Luis García Arellano, Desarrollo en Zonas Metropolitanas y el Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, así como vocal en las comisiones de Turismo, Finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública y de Educación.

Úrsula Patricia es hija de Úrsula Mojica Obrador, quien falleció el 24 de julio de 2020 a causa de un contagio de COVID-19; y quien supuestamente es prima lejana del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Fue la propia legisladora quien confirmó esta conexión sanguínea con un mensaje a través de sus redes sociales donde recordó la victoria de AMLO para la Presidencia de la República en las elecciones de 2018, y envió una felicitación a su “tío” a 3 años de “transformar a México”.

Sin embargo, se inició en la política en el año 2018, cuando fue nombrada la delegada de Morena para la elección presidencial, y luego pasó a ocupar el mismo cargo en el Comité de Tamaulipas. En 2021 se lanzó como diputada y se quedó con el puesto.

