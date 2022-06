“No pueden superar que Sandra les haya ganado”: Xóchitl Gálvez condenó la inhabilitación de la alcaldesa

(foto: @AlcCuauhtemocMx/CUARTOSCURO)

La polémica Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, no ha podido alejarse de las controversias, ya que en días pasados trascendió la determinación del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para destituirla por abuso de funciones.

Esto debido al cierre del Deportivo Guelatao por supuestos daños estructurales causados por el terremoto de septiembre del 2017, lo que ponía en riesgo a los usuarios.

Sin embargo, a pesar de las críticas y de la presión que se ha soltado encima de Sandra Cuevas, no ha estado exenta de diferentes muestras de apoyo por parte de exfuncionarios y miembros de la oposición.

Por otro lado, ha recibido el apoyo de diversas figuras, como el extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien ha respaldado a la alcaldesa en ocasiones anteriores. De hecho, aseguró que detrás de la destitución de Cuevas Nieves hay un conflicto de intereses.

Entre quienes externaron sus muestras de apoyo estuvo la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, el panista Fernando Belaunzarán, la directora de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, así como la senadora por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez.

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuauhtémoc, fue denunciada por la ciudadanía de haber incurrido en un abuso de sus funciones al cerrar del deportivo Guelatao FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Esta, en un breve video compartido a través de la cuenta oficial de la demarcación capitalina, aseguró que la alcaldesa tenía su respaldo, ya que la determinación del TJA se trataba de un intento de destitución “a la mala”.

Además, aseguró que la razón por la que será suspendida fue por “cumplir con sus facultades” al cerrar el Deportivo Guelatao, el cual mostraba daños estructurales.

“Aquí dándole el respaldo a nuestra alcaldesa de Cuauhtémoc, una mujer valiente, entrona, que ganó legítimamente y nuevamente hay un intento de querer destituirla a la mala, todo porque cerró un deportivo porque tenía daños estructurales. O sea, por protección civil, cumplió con sus facultades. Me parece increíble lo que está haciendo este gobierno”

Y aseguró que el gobierno federal no ha superado que haya perdido una alcaldía y recomendó que dejaran en paz a Cuevas Nieves, a quien calificó de ser una mujer trabajadora.

“No pueden superar que Sandra les haya ganado aquí la Alcaldía Cuauhtémoc y yo creo que es momento de que la dejen en paz, es una mujer trabajadora y por eso estoy aquí por ella”, declaró la senadora panista.

La alcaldesa Sandra Cuevas aseguró que no dejaría su puesto en la Alcaldía de Cuauhtémoc FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Y no es la primera vez que la senadora del blanquiazul da muestras de solidaridad a Sandra Cuevas, pues en mayo, durante el escándalo en el que se vio envuelta por la agresión a dos policías, Gálvez declaró su simpatía en plena sesión del Senado.

En aquella ocasión, culpó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum de llevar acabo una persecución política en contra de la titular de la demarcación para recuperar “lo que no ganó en las urnas” a través de “tribunales tramposos”.

Por otro lado, la alcaldesa mantuvo que no ha sido notificada de ninguna destitución por lo que seguirá con su trabajo al frente de la alcaldía.

Y para asegurar su puesto, aseguró en conferencia de prensa que combatiría la decisión por la vía jurídica para que el proceso se alargue y, de este modo, ella pueda continuar en funciones.

“Soy la alcaldesa, quien, además, está trabajando y que no se va a detener por nada ni por nadie, mucho menos se va a detener por un grupo de políticos (...) Yo no pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco a ese grupo de poderosos y es por esa razón que crean situaciones jurídicas, porque no tienen de otra para sacarme de aquí”, aseveró frente a los medios.

