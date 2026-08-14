Procesan a hombre detenido con más de 217 kg de cocaína en la CDMX: permanecerá en el Reclusorio Sur

El decomiso derivó de una revisión en un punto estratégico sobre la autopista México-Cuernavaca, aproximadamente en el kilómetro 5.4, alcaldía Tlalpan. Crédito: FGR

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Un juez de control vinculó a proceso a Diego “N”, de 38 años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo presentara como presunto responsable del delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, tras ser detenido el pasado 4 de agosto en la autopista México-Cuernavaca con 217.277 kilogramos de la droga ocultos en un doble fondo de su camioneta.

El juzgador impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses para la investigación complementaria.

Diego “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Sur, ubicado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, mientras avanza el proceso penal en su contra. El cargo fue formulado por un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien aportó los datos de prueba suficientes para que el juzgador concediera la vinculación.

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El juez calificó de legal la detención tras valorar las pruebas de la FGR

El agente del Ministerio Público de la Federación presentó a Diego “N” ante el juez de control en la audiencia inicial. El juzgador revisó los datos de prueba aportados por la FGR y determinó que la detención fue legal antes de formularle la imputación correspondiente.

En esta camioneta de la marca RAM viajaban ocultos los 217 ladrillos de cocaína. Crédito: FGR

Con la vinculación a proceso resuelta, el juez determinó dos meses de plazo para la investigación complementaria. Durante ese periodo, el imputado permanecerá en el Reclusorio Sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la más restrictiva que contempla el sistema penal acusatorio mexicano. En un comunicado de prensa publicado este 14 de agosto, la FGR informó que a Diego “N” se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

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Hasta el momento las autoridades no han relacionado este golpe al narco capitalino con alguna célula delincuencial o cártel con operaciones en la entidad.

Agentes de la SSPC, la FGR y la SSC detectaron la camioneta por maniobras erráticas en la carretera

La detención de Diego “N” ocurrió en el kilómetro 5+400 de la autopista México-Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) implementaron un dispositivo de seguridad en ese tramo carretero como parte de los trabajos de vigilancia para inhibir el tráfico de drogas.

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Los agentes detectaron una camioneta de carga de la marca RAM, modelo 700, cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, lo que ponía en riesgo a los demás usuarios de la vía. Con el fin de prevenir un accidente y descartar una posible conducta ilícita, le marcaron el alto y procedieron a la revisión del vehículo.

En el material se observa que los paquetes estaban ocultos debajo de los asientos del coche. Video: SSPC

Durante la inspección, los agentes identificaron modificaciones en la carrocería y en la parte trasera de la unidad. Al revisar con mayor detalle, localizaron un compartimiento oculto con doble fondo que se extendía hacia la batea del vehículo. En ese espacio encontraron paquetes rectangulares envueltos en cinta canela, uno de los cuales estaba roto y dejaba expuesto polvo blanco.

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La revisión arrojó un total de 217 paquetes —denominados “ladrillos”— con un peso conjunto de 217.277 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Tras leerle sus derechos, los agentes pusieron a Diego “N” a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con todo lo asegurado, después fue presentado ante un juez federal y finalmente se le dictó vinculación a proceso, todo en un plazo de aproximadamente 10 días.