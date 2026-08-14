Bertha Alcalde anuncia captura de “El Glenda”, uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la CDMX

Eduardo "N" fue detenido tras un operativo coordinado con la fiscalía del Edomex. Crédito: Facebook: Bertha Alcalde / FGJCDMX

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La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció este 14 de agosto la aprehensión de Eduardo “N”, alias “El Glenda”, a quien describió como uno de los generadores de violencia más importantes del oriente de la capital. La Policía de Investigación (PDI), adscrita a la fiscalía capitalina, lo localizó en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, tras labores de investigación que derivaron en una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Alcalde: “En esta ciudad no hay impunidad para quienes generan violencia”

La fiscal difundió la detención en sus redes sociales y señaló que la PDI localizó y aprehendió a “El Glenda” en el Estado de México. “En esta ciudad no hay impunidad para quienes generan violencia”, escribió. Alcalde también indicó que el detenido estaría relacionado con diversos homicidios y otros delitos de alto impacto, entre ellos narcomenudeo y extorsión, además de la coordinación de integrantes del grupo delictivo que encabezaba en el oriente de la ciudad.

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La publicación estuvo acompañada de un comunicado de prensa de la Dirección General de Comunicación Social de la Fiscalía Genera de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). En él, las autoridades también identificaron a Eduardo “N” como el líder de un grupo criminal generador de violencia en el oriente de la capital, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, y lo señalaron como responsable de coordinar tanto a los integrantes del grupo como las actividades delictivas en esa zona.

La orden de aprehensión derivó de un homicidio en la colonia Rubén Jaramillo en 2024

El detonante formal de la detención contra “El Glenda” fue un homicidio ocurrido el pasado 4 de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, conocida como predio Yagüelito, en Iztapalapa. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en la vía pública cuando Eduardo “N” presuntamente realizó varios disparos de arma de fuego en su contra.

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Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de la víctima y le causó la muerte. Tras el ataque, “El Glenda” habría escapado a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.

El agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba sobre la probable participación de Eduardo “N” en los hechos y, con base en ellos, solicitó y obtuvo ante un juez la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

La PDI desplegó un operativo en el Estado de México para ejecutar la orden

Agentes de la PDI realizaron acciones en el Estado de México mediante las cuales localizaron y aprehendieron a “El Glenda” en el municipio de Ixtapaluca. La detención se realizó fuera del territorio capitalino, lo que implicó coordinación entre las autoridades de la CDMX y las del Estado de México. La Fiscalía no informó si hubo otros detenidos en el mismo operativo.

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Tras su arresto en el Edomex, fue trasladado a la CDMX. Crédito: FGJCDMX

Asimismo, la FGJCDMX informó que continuarán con las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a otros integrantes de grupos generadores de violencia relacionados con homicidios y delitos de alto impacto en el oriente de la ciudad.

Luego de su traslado a la Ciudad de México, Eduardo “N” será presentado ante la autoridad judicial correspondiente, que determinará en primera instancia si la aprehensión fue legal. De confirmarse, el juez fijará una audiencia inicial en la que el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba en su contra para que se resuelva si es vinculado a proceso. En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, el imputado se considera inocente hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad.

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