“Nunca me verán doblegarme”: Sandra Cuevas combatirá jurídicamente su inhabilitación como alcaldesa

Sandra Cuevas ofreció una conferencia de prensa (Foto: Instagram/@sandracuevas_)

Luego de que se diera a conocer que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México inhabilitó por un año de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas; ésta ofreció una conferencia de prensa y aseguró que combatirá jurídicamente la situación.

Durante su tiempo ante los medios de comunicación, la abanderada de la coalición Va por México -integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)- aseveró que impugnará la decisión jurídica que se dio a conocer la tarde de este lunes 13 de junio, por lo que prevé que la decisión se alargue.

La política capitalina aseveró que lo que está viviendo responde a que ella no pertenece a un grupo de poderosos, es decir, que no milita en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que gobierna la Ciudad de México; sin embargo, sentenció que “nunca me verán doblegarme” ante nadie por lo que reiteró que luchará a favor de su causa.

“Soy la alcaldesa, quien, además, está trabajado y que no se va a detener por nada ni por nadie, muchos menos se va a detener por un grupo de políticos (...) Yo no pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco a ese grupo de poderosos y es, por esa razón, que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí”, expresó.

El cierre del Deportivo Guelatao fue la razón por la que Cuevas Nieves fue inhabilitada por un año de su cargo (Foto: Twitter)

Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: