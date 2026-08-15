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Colectivo pide a Sheinbaum reactivar Centro de Identificación Humana en Tamaulipas

Datos oficiales precisan que en México hay más de 134 mil personas con estatus de desaparecido o no localizado

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum poner en funcionamiento el Centro de Identificación Humana en Tamaulipas. (Crédito: X/@despertartamaul)

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Durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Tamaulipas, este viernes 14 de agosto, integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos la abordaron para pedirle poner en funcionamiento el Centro de Identificación Humana, ante la crisis de personas desaparecidas que atraviesa la entidad.

Acusan falta de atención en materia de desaparecidos en Tamaulipas

Previo al evento de entrega de viviendas, acompañada de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, y del gobernador Américo Villarreal, las buscadoras acusaron que la reunión prometida hace tiempo con el mandatario estatal no se ha llevado a cabo, por lo que instaron a sumar esfuerzos en materia de búsqueda de personas.

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Increpada en el vehículo donde se trasladaba, la presidenta atendió a las mujeres, quienes con oficio en mano le dieron la bienvenida y procedieron a transmitirle su demanda:

Colectivo pide a Sheinbaum reactivar Centro de Identificación Humana en Tamaulipas. (Presidencia/Capturas de pantalla)
Colectivo pide a Sheinbaum reactivar Centro de Identificación Humana en Tamaulipas. (Presidencia/Capturas de pantalla)

“Tenemos un centro de identificación humana que no está en operación y queremos el apoyo para que nos puedan aperturar el centro para todas las personas desaparecidas y las puedan tener registradas. Nos puede apoyar con el gobernador Américo Villarreal a que nos reciba, no se ha decidido hacerlo, la última vez que vino, no se ha decidido todavía”.

Colectivos identifican 80 sitios de exterminio

Cabe destacar que Tamaulipas se encuentra como uno de los estados con mayor registro de personas desaparecidas, cifras oficiales indican que hay 13 mil 851 registros con este estatus, por lo que las familias buscan que el gobierno estatal implemente medidas paran llevar a cabo la identificación de restos humanos, ya que se tienen identificados 80 sitios de exterminio.

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Entre las peticiones realizadas a la mandataria mexicana está el aumento de presupuesto para la búsqueda de personas y la atención a querellas que han presentado.

La denuncia central gira en torno a la lentitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde el proceso de identificación de restos humanos puede llevar años, lo cual va en contra de la dignificación de las víctimas, lo que fomenta la falta de acceso a la verdad y justicia de sus familiares.

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