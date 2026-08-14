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América no será local en el Azteca para enfrentar al Columbus Crew en la Leagues Cup

Las Águilas esperaban albergar el partido de 4tos de Final, pero el campeonato eligió el Dignity Health Sports Park como sede alterna

Nueve jugadores de fútbol con uniformes amarillos, números y patrocinadores visibles, forman un círculo en el césped. Fondo de gradas con público.
Jugadores del Club América se reúnen previo a su compromiso de la Leagues Cup (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Horas después de concluir la primera fase de la Leagues Cup 2026, el torneo binacional anunció las sedes oficiales para los encuentros de Cuartos de Final y la determinación no favorece a los clubes de la Liga Mx.

De acuerdo al torneo binacional, los cuatro enfrentamientos se realizarán en Estados Unidos cuando existía la posibilidad de ver a ciertos equipos, como el Club América, disputar la segunda ronda desde el Monumental Estadio Azteca.

Sin embargo, la Leagues Cup confirmó que su compromiso, frente al Columbus Crew, se pondrá en marcha desde el Dignity Health Sports Park, localizado en Carson, California, al ser el estadio oficial de Los Ángeles Galaxy.

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Duelo con antecedentes

Club América y Columbus Crew ya se han enfrentado en la Leagues Cup antes. Sucedió en la edición 2023 cuando el equipo norteamericano goleó 4-1 al conjunto emplumado en fase de grupos; Kevin Álvarez marcó el único gol de las Águilas.

Ahora en la versión 2026 de la Leagues Cup, el Club América se va a trasladar a Carson, California para reencontrarse con La Pandilla por un lugar en las semifinales del campeonato que reúne a los clubes de la Liga Mx y MLS.

También se enfrentaron por el Campeones Cup

El dato más reciente entre las Águilas del Club América y el Columbus Crew comprende el título del Campeones Cup 2024, el cual ganaron los Cremas en tanda de penaltis, 5-4 después de igualar 1-1 en el Lower.com Field de Ohio, Estados Unidos

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Columbus venía de ganar el trofeo anual que junta al campeón de la Major League Soccer (MLS) y el Campeón de Campeones de la Liga Mx en 2020 y 2021, pero el Club América le negó la oportunidad de levantar su tercera corona.

A casi dos años de aquel partido en Ohio, el conjunto capitalino volverá hacer frente a El Negro y Oro, esta vez en la fase de 4tos de Final de la Leagues Cup 2026 y rumbo a la fecha del encuentro, los boletos ya se encuentran a la venta.

¿Cuándo se jugará el América vs Columbus?

De acuerdo a la programación de la Leagues Cup 2026, la llave de 4tos de Final entre América y Columbus Crew se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto en horario estelar de las 20:45 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cuáles son los derechos de localía en la Leagues Cup?

De acuerdo con el reglamento de competencia de la Leagues Cup 2026, los dos clubes elegibles de Liga Mx mejor clasificados, en este caso Toluca FC y Club América, obtuvieron derechos de localía para los 4tos de Final y sus encuentros se disputarán en sedes neutrales.

Por otro lado, el Club de Futbol Monterrey Rayados y Club León no cuentan con derechos de localía, sus partidos de finales, contra Chicago Fire y Real Salt Lake, serán organizados por sus respectivos rivales de la MLS.

Duelos de 4tos de Final en la Leagues Cup 2026

Rayados se medirá al Chicago Fire el martes 25 de agosto desde el Toyota Park de Bridgeview, Illinois. Ese mismo día, el Club León jugará contra el Real Salt Lake en el Dick’s Sporting Goods Park, ubicado en Commerce City, Colorado.

Un día después Toluca FC se medirá al Austin FC desde el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey para cerrar los cruces de 4tos de Final con el Club América frente al Columbus Crew, dentro del Dignity Health Sports Park.

¿Cómo es el formato de finales en la Leagues Cup?

Los duelos de eliminación directa contempla una estructura a partido único. Los cruces de Cuartos de Final se diseñan para que cada equipo de la Major Leagues Soccer (MLS) enfrente a uno de los equipos de la Liga MX, bajo el siguiente orden:

  • MLS 1° vs Liga MX 4°
  • MLS 2° vs. Liga MX 3°,
  • MLS 3° vs. Liga MX 2°
  • MLS 4° vs. Liga MX 1°.

Todos los encuentros se resuelven en un juego de 90 minutos. Si el marcador termina en empate, no habrá tiempos extra, sino que el desenlace se determina con una serie de penaltis. Los ganadores avanzan a semis y posterior a la gran final por el título de la Leagues Cup.

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