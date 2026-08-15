Paola Suárez admite que Karina Torres es “insípida” en La Casa de los Famosos México: “No la voy a poner en un pedestal”

Ambas influencers fueron consideradas para entrar a La Casa de los Famosos México (Ig)

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Paola Suárez reconoció que el desempeño de su amiga Karina Torres dentro de La Casa de los Famosos México 2026 le resulta “insípido”, en particular la forma en que ha manejado las nominaciones.

En la tercera Gala de Nominación, celebrada el miércoles 12 de agosto, Karina repartió sus seis puntos entre tres participantes: tres para Yanet García, dos para Luis Chaparro y uno para Cynthia Klitbo. Justificó cada voto con la palabra “estrategia”.

Paola Suárez dice que Karina nomina para no caerle mal a nadie afuera

Karina Torres está siendo "insípida", según Paola Suárez (Infobae México/ especial)

Fue esa justificación la que detonó la crítica de Paola. La influencer y creadora de contenido habló en un en vivo sobre las nominaciones y no midió sus palabras: “Noto a algunas muy insípidas, incluyendo a Karina, tampoco la voy a poner en un pedestal”.

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Paola fue más allá y cuestionó la motivación real detrás de los votos de su amiga. “Veo cómo dice ‘por estrategia’, siento que lo hace para no caerle mal a alguien afuera”, señaló. Para Paola, ese tipo de movimientos no genera el contenido que el reality exige y diluye la participación de Karina frente al público.

Paola pidió que Karina explique con claridad por qué nomina a cada persona: “La queremos mucho, pero esto es un juego, siento que debería dar el porqué nomina a alguien”. La diferencia entre el afecto personal y la exigencia del juego fue el eje de su argumento.

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De Casa Gratitud a las pantallas de Televisa: la historia de Karina Torres

La influencer ya cambió de look y este es el resultado final (X/soykaritorres)

Edna Karina Torres Hernández tiene 36 años y una historia que arranca lejos de los reflectores. Originaria de León, Guanajuato, libró desde los 15 años una batalla de 14 contra las adicciones: solventes, marihuana y cristal la llevaron a episodios de psicosis, tentativas de suicidio y una estancia de aproximadamente seis meses y medio en prisión. También vivió en situación de calle y ejerció el trabajo sexual.

Fue su familia quien decidió internarla de forma involuntaria en el centro de rehabilitación Casa Gratitud. Ahí, donde los cuidadores le permitían usar el celular, Karina encendió la cámara por primera vez y comenzó a grabar su día a día. Esas primeras transmisiones duraban media hora o una hora. Con el tiempo, empezó a monetizarlas.

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Al salir de la rehabilitación, Torres se reintegró a la vida laboral en una fábrica de calzado en León. Fue en ese período cuando Wendy Guevara la incluyó en algunas de sus transmisiones y el público comenzó a identificarla. Ese impulso la llevó a estudiar belleza: en 2023 se graduó de la Academia de Belleza y Cosmetología de León, lo que le valió el apodo de “La Licenciada”, una broma de sus seguidores que exageraron el logro como si se tratara de un título en medicina o derecho.

Karina Torres. (Foto: RS)

Hoy lleva más de seis años sin consumir drogas y continúa en terapia psicológica.

En el plano del idioma, Karina dejó una huella concreta: en febrero de 2025, la Academia Mexicana de la Lengua analizó y reconoció formalmente la palabra nadaqueveriento/a —adjetivo coloquial que significa “fuera de lugar” o “irrelevante”— como neologismo, atribuyendo su popularización a la influencer.

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El 7 de julio de 2026, Galilea Montijo la presentó como la segunda habitante confirmada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un día después del actor Ernesto Laguardia. Antes de ingresar, Torres hizo una transmisión de despedida con sus seguidores: “Por fin se les cumplió, comadre, vamos a pasarla super bien y que la gente conozca esa parte de mí que la gente no conoce en las redes sociales”.