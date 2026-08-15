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CCE considera exitosas las acciones de Sheinbaum para facilitar inversiones por 3 mil 500 mdd

El presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que pronto se darán a conocer en qué sectores se invertirán esos recursos

José Medina Mora, dirigente del CCE, reconoció a Claudia Sheinbaum por destrabar inversiones. Crédito: X / @cceoficialmx
José Medina Mora, dirigente del CCE, reconoció a Claudia Sheinbaum por destrabar inversiones. Crédito: X / @cceoficialmx
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José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) , dijo que las acciones para facilitar el flujo de inversiones en México impulsadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum, han sido “exitosas”.

Este viernes, el líder empresarial destacó que el gobierno federal ya autorizó inversiones por tres mil 500 millones de dólares, mismas que pronto serán anunciadas.

Tras sostener una reunión con Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, Medida Mora aplaudió los avances significativos de los decretos anunciados el pasado 4 de mayo por Sheinbaum Pardo para dar certidumbre a las inversiones, como el Plan México.

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“Pronto tendremos un anuncio porque ya son más de tres mil 500 millones de dólares de inversiones autorizadas”, reveló el líder empresarial ante medios de comunicación, tras participar en la reunión del Consejo Nacional del CCE.

El CCE también tuvo una reunión con el embajador de México en EEUU. Crédito: X/ @cceoficialmx
El CCE también tuvo una reunión con el embajador de México en EEUU. Crédito: X/ @cceoficialmx

Altagracia Gómez es puente de comunicación con los empresarios: José Medina Mora

El líder empresarial también destacó el trabajo de Altagracia Gómez, al detallar que actúa como “un puente de comunicación del sector empresarial con el gobierno federal”.

Además, José Medina Mora señaló que el comité de inversiones de la actual administración, conformado por petición del sector empresarial, ha demostrado ser altamente efectivo. “Ese comité de inversión ha sido muy exitoso, se reúne cada semana”, dijo.

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Medina Mora insistió en que “los proyectos que hemos enviado se resuelven rápidamente”. Subrayó que el enfoque del gobierno federal es simplificar los trámites y acelerar las respuestas ha sido fundamental.

Resaltó que la presidenta Sheinbaum Pardo “le ha dado prioridad de tal manera que se ha podido avanzar” y que las acciones para disminuir trámites y obtener respuestas más rápidas han sido claves.

El líder del CCE, José Medina Mora, se mostró satisfecho por las inversiones en México. Crédito: X/ @cceoficialmx
El líder del CCE, José Medina Mora, se mostró satisfecho por las inversiones en México. Crédito: X/ @cceoficialmx

También habló sobre los lineamientos hacia el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que no frene los proyectos de inversión y, al mismo tiempo, continúe con su función recaudatoria.

Nuevas inversiones frenaran caída económica

Por otro lado, el dirigente del CCE precisó que los esfuerzos para facilitar inversiones en el país han dado frutos, ya que, luego de un primer trimestre de caída económica, “a partir del segundo trimestre empieza a retomar el crecimiento, empieza a retomar también las inversiones”.

Mora Icaza aclaró que las inversiones autorizadas incluyen tanto nacionales como extranjeras, y que “todo lo que sea inversión lo estamos impulsando”.

Pese a que aún hay muchos proyectos en proceso de autorización, el presidente del CCE reconoció la apertura de las autoridades para facilitar la inversión, incluyendo la rápida respuesta de la Secretaría de Economía a las solicitudes de inversiones en generación de energía, “que como saben es como la punta de lanza”.

Fracking es una oportunidad de inversión: Medina Mora

Mientras organizaciones civiles, así como expertos y sociedad en general se oponen a esta práctica, el líder empresarial consideró que la apertura del gobierno federal para utilizar el fracking con Pemex es una oportunidad de inversión para el sector privado.

Lo anterior, porque “la tecnología ha avanzado” y el comité de revisión ha recomendado tener especial cuidado con el medio ambiente. Bueno, para los empresarios, siempre será más importante multiplicar sus ganancias.

El CCE no le hace el feo al fracking y lo ve como una oportunidad de inversión en México. Crédito: X/ @cceoficialmx
El CCE no le hace el feo al fracking y lo ve como una oportunidad de inversión en México. Crédito: X/ @cceoficialmx

“Hoy la tecnología para hacer este tipo de exploración contempla el cuidado del medio ambiente y la reparación de tal manera que no haya un efecto secundario”, indicó Medina Mora, al tiempo que subrayó que estos recursos energéticos son importantes para que “México pueda competir y tener ventajas competitivas como país”.

Mientras la economía mexicana sigue de capa de caída, el dirigente del CCE reconoció las acciones de Claudia Sheinbaum para facilitar inversiones por tres mil 500 millones de pesos.

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