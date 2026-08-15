Ernesto Laguardia imita los regaños de Cynthia Klitbo y desata la risa de todos

Ernesto Laguardia imitó a Cynthia Klitbo frente a sus compañeros (Captura de pantalla )

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El actor, Ernesto Laguardia realizó una fiel imitación de Cynthia Klitbo frente a sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026, desatando las risas de todos en la habitación.

Laguardia bromeo con la forma en la que Klitbo reprende a los habitantes por la limpieza y organización dentro de la casa.

Asegurando que Cynthia incluso nota un simple cabello sobre la mesa y que sus reclamos mientras realizan limpieza en la casa son constantes.

Señalando que Klitbo siempre concluye sus regaños con un insulto a sus compañeros en el cual asegura que “ya no los aguanta”.

“¿Por qué dejaron un pelo aquí? Llevo horas limpiando ¡No agarres el trapo rosa! Huelen horrible, ya no los aguanto, que se vayan todos a la ch*ngad*“, fueron las palabras que uso Ernesto Laguardia para su actuación.

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La actuación generó las risas y aplausos de todos sus compañeros, convirtiendo el momento en unos de los más cercanos entre Laguardia y el resto de los habitantes.

Ernesto Laguardia realizó una imitación de Cynthia Kltibo (Captura de pantalla )

Más activo tras su nominación

Ernesto Laguardia se ha mantenido activo dentro de La Casa de los Famosos México durante los últimos días, a pesar de no ser uno de los participantes más polémicos.

Su constante participación dentro de la casa surgió a raíz de superar la última Gala de Eliminación en donde Ernesto Laguardia era uno de los habitantes nominados y en riesgo de abandonar la competencia.

Durante los días que estuvo en la placa de nominados, Laguardia hizo una promesa con el público, si ellos votaban por él y regresaba a la casa, se comprometía a cortarse el cabello como agradecimiento.

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Tras ser nominado Ernesto Laguardia comenzó a ser más activo dentro de la casa. (Redes Sociales)

El cambio de look de Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia cumplió la promesa que hizo al público de La Casa de los Famosos México y se corto el cabello tras conseguir los votos necesarios para permanecer en el reality show una semana más.

Todo comenzó durante la segunda semana de la competencia, cuando el actor quedó nominado y su continuidad dependía del público.

Frente a sus compañeros, lanzó una apuesta, si los televidentes lo salvaban de la eliminación, se cortaría todo el cabello. La propuesta generó aplausos y gritos entre los habitantes de la casa.

Aunque en un primer momento habló de quedar “a coco”, Laguardia después pareció dudar de llevar el cambio al extremo y planteó la posibilidad de usar la máquina “del uno”.

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Ernesto Laguardia fue nominado durante la segunda semana de competencia. (Facebook: LCDLFMX)

En ese momento la decisión final quedó pendiente hasta conocer el veredicto del público en la Gala de Eliminación, gala en la que el actor obtuvo los votos suficientes para continuar en la competencia.

Ximena Herrera fue quien abandonó la casa esa noche, convirtiéndose en la segunda eliminada de la temporada.

Con su permanencia asegurada, Laguardia cumplió su palabra, pidió ayuda a Karina Torres, quien tomó la máquina y le cortó el cabello dentro del baño, ante la mirada de varios compañeros.

Durante el proceso, el actor fue blanco de bromas, mismas que tomó con humor.

Ernesto Laguardia cumple su promesa y se corta el cabello frente a sus compañeros (Captura de pantalla )

El momento cobró relevancia porque Laguardia, con una larga trayectoria en telenovelas, había mantenido durante años una imagen asociada a su cabellera.

Sin embargo, el actor no se rapó del todo, como se había mencionando en un principio, pero cumplió su palabra de cortarse el cabello “con la del uno”.

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La imitación de Klitbo se suma a una racha de momentos que han acercado a Laguardia al resto de los habitantes.

Desde que superó la placa de nominados y cumplió su promesa de cortarse el cabello, el actor ha mostrado una faceta más desinhibida dentro de la casa.

Su disposición para reírse de sí mismo y de sus compañeros lo han convertido en una presencia constante en los momentos más recientes de convivencia dentro del reality.