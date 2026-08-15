Reece James, estrella de Inglaterra, asegura que el Estadio Azteca es el mejor del mundo

El lateral inglés quedó impactado por el Coloso de Santa Úrsula y dijo que la energía de las tribunas, el himno y los 90 minutos lo pusieron a temblar. (Fotos: REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha - AFP/Richard Pelham)

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El futbolista inglés Reece James, referente del Chelsea y de la Selección de Inglaterra, sorprendió con una declaración que resonó en todo el planeta futbol: calificó al Estadio Azteca como el mejor recinto del mundo.

Sus palabras llegaron tras vivir la intensidad del México vs Inglaterra en el Mundial 2026, un partido que lo marcó incluso desde el banquillo.

El referente inglés sostiene que ningún estadio de la Premier League iguala lo que vivió en el Estadio Azteca durante la Copa del Mundo. REUTERS/Carlos Barria

A James, que ha pisado escenarios como Wembley, Stamford Bridge, San Siro, Allianz Arena y el Bernabéu, no le queda duda tras la incomparable experiencia vivida en el Coloso de Santa Úrsula.

Lo que encontró en México no fue sólo un estadio, sino un entorno cargado de historia, pasión y una afición que convirtió cada minuto en un espectáculo inolvidable.

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La atmósfera incomparable del Azteca

El lateral inglés describió en entrevista con Rodrigo Lara la experiencia con frases contundentes: “No hay comparación. Es como el día y la noche. El Azteca es el mejor ambiente que he sentido como futbolista”.

Para él, la diferencia no está en la modernidad ni en la infraestructura del inmueble (aunque sí las posea), sino en la mística que transmite la afición mexicana. La energía de las tribunas, el estruendo del himno nacional y la intensidad de los 90 minutos lo hicieron temblar.

Reece James atribuyó la mística del Coloso de Santa Úrsula a la afición mexicana, que empujó de manera incanzable a su selección durante los 90 minutos. REUTERS/Daniel Becerril

James dejó claro que ningún recinto de la Premier puede igualar lo que vivió en México. Así, su testimonio confirma que el Azteca es un símbolo cultural que trasciende generaciones.

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Elogios compartidos por Inglaterra

Pero Reece no fue el único en rendirse ante México y sus aficionados. Otros referentes también destacaron la experiencia.

Jude Bellingham elogió a Erik Lira, reconociendo su fuerza y corazón, además de abrazar al joven Gilberto Mora en un gesto de respeto. Harry Kane colocó el México vs Inglaterra entre sus partidos favoritos de la Copa Mundial, mientras que Thomas Tuchel calificó la actuación de la Selección Mexicana como heroica y el ambiente del Azteca como único.

Los referentes de la Selección de Inglaterra se rindieron ante la mística del Coloso de Santa Úrsula y el corazón con el que jugó la Selección Mexicana. REUTERS/Paul Childs

Estos elogios consolidan la idea de que México, más allá del resultado, dejó una huella profunda en Inglaterra y el torneo. La pasión de la afición y el carácter de sus jugadores fueron reconocidos por figuras de talla mundial.

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El Estadio Banorte en plena vigencia

El Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, fue remodelado para el Mundial 2026, pero mantiene su esencia histórica. Con capacidad para más de 87 mil espectadores, sigue siendo un escenario que combina tradición y modernidad.

En su césped juegan de local América, Atlante y Cruz Azul, además de albergar finales juveniles de Concacaf y conciertos internacionales como el de Elton John.

Tras recibir tres Copas Mundiales, el Estadio Azteca mantiene vigente su título como reinto histórico en el plano internacional. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la declaración de James reafirma que el Coloso de Santa Úrsula se mantiene vigente y continúa siendo un referente absoluto del futbol mundial. Su atmósfera incomparable y la pasión de la afición lo colocan por encima de recintos modernos y tecnológicos.

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Su historia, marcada por tres Copas del Mundo y partidos legendarios, se complementa con un presente lleno de relevancia. Para los jugadores ingleses y otros internacionales, el Azteca no es sólo un estadio: es un símbolo que representa la esencia misma del futbol.