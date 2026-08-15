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Erik Lira estaría a un paso de dejar Cruz Azul para jugar en el Mónaco

El mexicano se encontraría cerca de dejar a ‘La Maquina’

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en el partido entre México e Inglaterra (REUTERS)
Erik Lira estaría listo para salir del club. (REUTERS)
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Erik Lira está a un paso de abandonar Cruz Azul para dar el salto a la Ligue 1 de Francia. El AS Mónaco ya presentó una oferta formal por el mediocampista de 26 años y ambos clubes avanzan con confianza en las negociaciones, según reportó el periodista César Luis Merlo.

La ventana de transferencias europea cierra el 1 de septiembre, lo que convierte las próximas semanas en definitivas para el futuro del capitán cementero.

Lira disputó 346 minutos en cuatro partidos con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, una actuación que disparó el interés de clubes europeos y árabes.

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Su contrato con Cruz Azul vence en junio de 2029, por lo que La Máquina no tiene urgencia de vender y negocia desde una posición de fuerza. Cruz Azul pretendería recibir no menos de 8 millones de dólares por el jugador, además de conservar un porcentaje de los derechos económicos para beneficiarse de una futura transferencia.

Lo que frenaba la operación

Durante semanas, la negociación estuvo trabada por un obstáculo de reglamento: el Mónaco no contaba con una plaza disponible para futbolistas no comunitarios. El club del Principado tenía la intención de fichar a Lira desde hace más de dos semanas, pero con el cupo copado no podía formalizar ninguna propuesta ante Cruz Azul.

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La intención de Lira siempre fue Europa. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images
La intención de Lira siempre fue Europa. Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images

La situación comenzó a desbloquearse con la inminente salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense que abre el cupo extracomunitario que el equipo francés necesita para incorporar al mexicano. Con esa plaza en proceso de liberarse, el Mónaco aceleró los contactos y presentó la oferta que ahora mantiene a ambas partes en conversaciones formales.

La brecha económica sigue siendo el punto por resolver. Cruz Azul exige cerca de 8 millones de dólares, mientras que las primeras cifras que trascendieron del lado francés estaban por debajo de esa cantidad. Que no haya acuerdo en los montos no detiene las pláticas: los clubes mantienen el diálogo con la expectativa de encontrar un punto de equilibrio antes del cierre de la ventana.

Lira rechazó a Arabia Saudita para esperar una oferta de Europa

Antes de que el Mónaco retomara el contacto, el club Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos presentó una propuesta formal que alcanzó los 12 millones de dólares más 2 millones en variables. La oferta era económicamente atractiva para Cruz Azul, que le dio luz verde al entorno del jugador para explorar la negociación.

Lira la rechazó. Su postura, según reportó César Luis Merlo, fue categórica: el jugador no contempla ningún destino fuera de Europa. “Por más que el contrato es millonario para Lira, por más que el traspaso es millonario para Cruz Azul, el jugador prefiere esperar ofertas de Europa”, explicó Merlo. La prioridad del mediocampista es el proyecto deportivo, no el económico.

Esa decisión marcó el rumbo de toda la operación. Al descartar Arabia, Lira mantuvo abierta la puerta para el Mónaco, club que también enfrenta la competencia del Real Betis, otro equipo europeo que sigue sus pasos.

El mediocampista formado en Necaxa y Pumas, campeón de Concachampions, Liga MX y Campeón de Campeones con Cruz Azul, espera que las negociaciones con el club del Principado se concreten antes del cierre del mercado.

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