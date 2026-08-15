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Sorteo Superior 2894: Resultados viernes 14 de agosto del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional
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El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

Resultados del Sorteo Superior del 14 de agosto de 2026

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

Los resultados se irán actualizando.

  • Premio mayor de 17 millones de pesos: 25023
  • Premio de 1 millón 440 mil pesos: 22176
  • Premio de 275 mil pesos: 37405
  • Premio de 275 mil pesos: 42327
  • Premio de 275 mil pesos: 06600
  • Premio de 275 mil pesos:
  • Premio de 144 mil pesos: 04644
  • Premio de 144 mil pesos: 54650
  • Premio de 144 mil pesos: 19741
  • Premio de 144 mil pesos: 43090
  • Premio de 90 mil pesos: 29554
  • Premio de 90 mil pesos: 44171
  • Premio de 90 mil pesos: 44815
  • Premio de 90 mil pesos: 15117
  • Premio de 90 mil pesos: 27103
  • Premio de 90 mil pesos: 39616
  • Premio de 90 mil pesos: 25414
  • Premio de 90 mil pesos: 06877
  • Premio de 90 mil pesos: 59950
  • Premio de 90 mil pesos: 35618

Reintegros

30 Aniversario de Fundación Politécnico

Créditos: Lotería Nacional
Créditos: Lotería Nacional

Se conmemoran las tres décadas de labor de la Fundación Politécnico A.C., una organización civil creada por egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y académico a través de becas, infraestructura y vinculación empresarial. Con motivo de este 30 aniversario, la Lotería Nacional le rinde un homenaje oficial emitiendo 2 millones 400 mil cachitos conmemorativos pertenecientes al Sorteo Superior No. 2894. Estos billetes especiales, que circulan por todo el país, difunden el legado de la comunidad politécnica bajo la consigna de que el conocimiento transforma vidas, participando por un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series celebrado el viernes 14 de agosto de 2026.

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La estructura del Sorteo Superior

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

  • Un cachito: $40 MXN.
  • Una serie (20 cachitos): $800 MXN.
  • Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

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Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

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