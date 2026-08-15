Alejandra Guzmán cancela su concierto en Chihuahua, estas son las razones

Alejandra Guzmán anunció que su concierto quedó cancelado por incumplimientos en las obligaciones de la promotora. IG: laguzmanmx (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El concierto de Alejandra Guzmán programado para el 22 de agosto en el Estadio Manuel Almanza, en Chihuahua, quedó cancelado de forma irrevocable.

Así lo informó la cantante este viernes en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, en el que atribuyó la decisión al incumplimiento de obligaciones financieras, de producción y logísticas por parte de la empresa promotora local encargada del evento.

El equipo de la artista subrayó que la situación está completamente fuera de su control y del de su representación.

“La seguridad, la seriedad y el respeto absoluto hacia los fans son prioridades inquebrantables que no pueden garantizarse bajo las condiciones actuales presentadas por los organizadores locales”, se lee en el documento compartido por la cantante.

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Alejandra Guzmán informó a través de Instagram que su concierto queda cancelado (IG: laguzmanmx)

Los boletos serán reembolsados en su totalidad

Los asistentes que adquirieron boletos para la fecha cancelada podrán solicitar su reembolso con Monoticket, la empresa encargada de la venta, distribución y control de los accesos.

El equipo de Alejandra Guzmán indicó que el proceso de devolución se anunciará próximamente a través de los canales oficiales de la boletera.

El show en Ciudad Juárez no se cancela

La cancelación aplica exclusivamente para la fecha en Chihuahua, en el mismo mensaje, la artista aclaró que el concierto en Ciudad Juárez, programado para el 20 de agosto, se mantiene en pie conforme a lo establecido.

“Rockeros de Ciudad Juárez, la fecha del 20 de agosto sigue adelante”, escribió en su cuenta de Instagram.

El comunicado cierra con un mensaje de agradecimiento a los fans y con la promesa de reencontrarse pronto “en un entorno que cumpla con los estándares profesionales que el público merece”.

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Alejandra Guzmán durante su concierto en Tijuana (IG: laguzmanmx)

Regreso a los escenarios tras cirugías

La cantante mexicana reapareció en conferencia de prensa para anunciar su recuperación total tras una serie de intervenciones quirúrgicas, incluyendo una operación delicada en las cervicales.

Las hernias que padecía comprimían la médula espinal y varios nervios, lo que limitaba su movilidad y su capacidad de cantar: “Estoy totalmente regenerada, rehecha. Puedo durar treinta y ocho años más en el rock and roll”, declaró.

Confirmó que ya recibió el alta médica y anunció su gira “Los que nos quedamos Tour”, con estas fechas como las más destacadas:

30 de octubre — Arena Guadalajara

27 de noviembre — Arena CDMX

12 de diciembre — Arena Monterrey

La gira también incluye Tijuana, Querétaro, Puebla, Pachuca, Veracruz, Mérida, Acapulco, Villahermosa y las fechas en Chihuahua.

Fechas del tour "Los que nos quedamos" de Alejandra Guzmán (IG: laguzmanmx)

Las declaraciones de Enrique Guzmán sobre Silvia Pinal y Alejandra Guzmán

En una entrevista en el programa Cara a cara con Cora Nelda González, Enrique Guzmán afirmó que Silvia Pinal contempló interrumpir sus embarazos, tanto el de Alejandra como el de Luis Enrique.

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“Yo me casé con Silvia por Alejandra, por tener a Alejandra. Y ella lo sabe, Alejandra”, señaló el cantante.

También reveló que hoy la relación entre Alejandra y su actual esposa Rosalba Welter es muy cercana: “Alejandra y mi mujer son uña y mugre. Hablan todos los días, se cuidan todos los días”.

Enrique Guzmán señaló que que Silvia Pinal pensó en abortar durante su embarazo de Alejandra Guzmán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la declaraciones Sylvia Pasquel fue cuestionada en Imagen Televisión sobre la entrevista de Enrique Guzmán. La actriz se negó a entrar al tema en dos ocasiones: “No quiero hablar de eso”, dijo antes de retirarse.

En el mismo espacio, descalificó como “chismes” una versión sobre un supuesto distanciamiento con su hermana Alejandra, cuestionó también las fuentes detrás de esa información: “¿Tu fuente vive en mi casa? No. ¿Tu fuente es de mi familia? No”, le dijo a la reportera.

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Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán son medias hermanas por parte de Silvia Pinal y han reconocido en reiteradas ocasiones que no son cercanas debido a una diferencia de edad de casi 20 años, aunque mantienen el respeto mutuo.