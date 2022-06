“¿Ya culpó López Obrador a Felipe Calderón?”: Fernando Belaunzarán arremetió contra AMLO por los hechos en San Cristóbal de las Casas

Fernando Belaunzarán arremetió contra AMLO por los hechos delincuenciales ocurridos el martes 14 de junio en San Cristóbal de las Casas. (Fotos: Twitter)

El exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por lo sucedido el martes 14 de junio en el municipio chiapaneco de San Cristóbal de las Casas, en donde un grupo criminal llamado “Los Motonetos” y una agrupación rival, aterrorizaron a la población al realizar quienes realizaron bloqueos y disparos al aire durante horas.

A través de su cuenta de Twitter, Belaunzarán Méndez escribió: ¿Ya culpó @lopezobrador_ a Calderón por los criminales que tomar San Cristóbal? No tarda”, señaló.

En un segundo mensaje, el experredista destacó: “Buenos días en un país en el que el crimen organizado toma San Cristóbal mientras @lopezobrador_ demanda pruebas de que los criminales se están adueñando de territorios”, enfatizó.

Las críticas de Fernando Belaunzarán ocurren después de que la tarde del martes, integrantes del grupo criminal “Los Motonetos”, realizaron bloqueos y dispararon armas de alto poder en calles del municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas

La incursión armada habría empezado alrededor de las 13:30 horas, cuando se reportó un gran número de civiles que vestían prendas negras y el rostro cubierto, portando armas largas y usando equipo táctico, en calles de la ciudad .

De acuerdo con testigos que presenciaron los hechos, alrededor de 40 personas armadas se desplazaron al norte de la ciudad para bloquear vialidades con camiones y disparar al aire, actos que duraron por horas.

Uno de los grupos delictivos que participaron en los hechos de este martes fue identificado como Los Motonetos, agrupación criminal que opera en el Mercado Norte de San Cristóbal de las Casas, lugar en el cual comercian vehículos robados, drogas, armas y otras mercancías ilícitas.

Un grupo de presuntos sicarios tomaron el control de la zona norte de San Cristóbal de las Casas.

En entrevista con algunos medios de comunicación, nacionales y locales, el alcalde de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció que las autoridades locales están rebasadas y que hay miedo entre los habitantes.

Mediante un comunicado, el alcalde aseguró que desde que supo de los primeros reportes de la presencia de hombres armados en las calles, solicitó el apoyo de los cuerpos de seguridad de la Federación, así como de la Secretaría General de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para salvaguardar la integridad de los ciudadanos cercanos a la zona de conflicto.

Sin embargo, admitió, la policía municipal es de carácter preventiva y no cuenta con la capacidad táctica ni de fuego para hacerle frente a estos grupos delictivos, pero además, son rebasados en número.

(Foto: Especial)

Al ser cuestionado sobre lo sucedido en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se trató del enfrentamiento entre dos organizaciones delincuenciales por el control de un mercado.

“En el caso de San Cristóbal son dos grupos que se están disputando el control de un mercado, así están las cosas y ya se está actuando, desgraciadamente una persona perdió la vida, es lamentable que existan estos grupos de choque muy cercanos a la delincuencia organizada”, destacó en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Sobre lo sucedido en el Estado de México, en donde se registró un enfrentamiento entre integrantes de La Familia Michoacana y policías en Texcaltitlán que dejó un saldo de 11 muertos, el mandatario aseguró que los hechos ocurrieron cuando se cumplimentaba una orden de aprehensión.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Se dan estos casos, no es generalizado, no es lo que dicen lo de las agencias estadunidenses, que el 30% del territorio está dominado por el crimen organizado en México, no es cierto, lo podemos probar”, aseguró

“En el caso del Estado de México se trata de un enfrentamiento, que iban a ejecutar una orden de aprehensión, fueron agredidos y perdieron la vida tanto personas como este grupo de la delincuencia como de la policía”, destacó al tiempo que insistió que no habrá cambios en su estrategia de seguridad.

Aunado a ello, aprovechó para reiterar que la actual crisis de inseguridad es un problema “heredado” meramente del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa: “Nos metió en un lío., Le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero”, sentenció.

