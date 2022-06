Jesús Zambrano criticó a AMLO por asegurar que la oposición ayuda a la 4T: “No somos promotores”

El presidente mexicano se burló de la coalición opositora luego que el PRD denunciara a sus “corcholatas” ante el INE por presunta campaña anticipada (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Los resultados de las pasadas elecciones han provocado que las tensiones entre alianza de Va por México y la Cuarta Transformación (4T) ya no sólo se hayan intensificado, también materializado.

De esa manera, el bloque opositor emprendió una moratoria constitucional y la reciente denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para frenar las “violaciones electorales” que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) habría perpetrado en su más reciente mitin.

Pese a que ambas medidas, en efecto, simbolizan fuertes golpes a la imagen del guinda, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no ha dudado en dedicar tiempo de sus mañaneras para descalificarlas y, de paso, mofarse del flanco adversario.

Como parte de estas burlas, el tabasqueño aseguró que las acciones de sus adversarios - por el contrario a lo que esperarían - únicamente benefician a la 4T, tanto así, dijo, que “parecen promotores” de la misma.

“Tienen malos dirigentes y malos asesores”, remató este 15 de junio desde Palacio Nacional.

El dirigente del PRD señaló al Gobierno morenista de haber sumido al país en una crisis social. (Foto: captura de pantalla)

Pero como era de esperarse, la oposición no se quedó de brazos cruzados y horas después del pronunciamiento, Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una ácida respuesta.

A través de su cuenta de Twitter, el perredista negó que Va por México sea un promotor de la administración morenista a la que - aprovechando la publicación - también culpó de “sumir al país en una crisis social”.

“No somos promotores de su cuarta transformación, ellos solos se han encargado de sumir al país en una grave crisis social por su mal gobierno”.

Por ello, declaró que el partido del sol azteca no le temblaría la mano para denunciar “los actos anticipados de campaña” orquestados por Regeneración Nacional, tal cual lo realizaron tras el mitin que éste organizó como un “pacto de unidad” de cara a los próximos comicios del 2023 y el 2024.

“Seguiremos denunciando actos anticipados de campaña y las constantes violaciones a la normatividad electoral de Morena”, concluyó su tweet.

Morena llevó a cabo un “pacto de unidad” rumbo a los procesos electorales de 2023 y 2024 (Foto: Twitter/@mario_delgado)

Fue el pasado 14 de junio cuando el PRD acudió a la figura del INE para interponer una demanda contra las “corcholatas” de López Obrador por supuestos actos anticipados de campaña.

Los imputados son los tres contendientes más fuertes para representar a Morena en los presidenciables 2024, es decir: Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX); el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

Según el representante del partido en el órgano electoral, Ángel Ávila, la naturaleza “anticipada” de dichos actos significa el uso de recursos públicos (de Morena) para la autopromoción, algo que resulta “absolutamente ilegal”, pronunció.

No obstante, para Adán Augusto López, el acto realizado en Toluca, Estado de México (Edomex), no incurrió en algún tipo de delito. Así lo declaró para los medios desde Palacio Nacional donde AMLO, este miércoles, defendió el acto al señalar que sólo fue una muestra “de que la gente ya no quieren dirigentes sin principios ni ideales”.

Según lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), las sanciones a los actos anticipados de precampaña o campaña pueden ir desde una amonestación pública o una multa, según la gravedad de la falta.

Aunque el artículo 456 indica que la infracción también implicaría la suspensión o cancelación del registro al Partido Político, que en el primer caso no podrá ser menor a seis meses.

