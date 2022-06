Epigmenio Ibarra se burló de Marko Cortés por decir que el PAN es la mejor alternativa rumbo a 2024: “¿No se enteró de los resultados electorales?”

Cuartoscuro: Partidos Políticos/Daniel Augusto

Las elecciones del pasado domingo 5 de junio dejaron un amargo sabor de boca para la oposición pues, en una tensa contineda, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) logró ganar cuatro de las seis entidades que realizaron jornadas electorales para elegir democráticamente a su nuevo gobernador o gobernadora.

Por su parte, el bloque opositor ganó los estados de Aguascalientes y Durango, mismos en donde sus candidatos lograron sobreponerse a la oleada de la bancada guinda que parece cada día tomar más fuerza en territorio mexicano. No obstante y pese al desfavorable resultado, los líderes de oposición confían en que aún existe alternativa para que en 2024 le den un revés a los comicios para sacar al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del poder.

Así lo ha expreado en más de una ocasión Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha hecho un llamado a la oposición para mantenerse unida pues confía en que la bancada blanquiazul es la mejor opción para ganar las elecciones de 2024.

No obstante, si hay alguien que no comparte su opinión es el productor Epigmenio Ibarra quien se lanzó en contra del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) para recordarle los incesables triunfos que el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido no solo durante las elecciones estatales del pasado domingo 5 de junio sino desde hace casi cuatro años que el mandatario tabasqueño llegó a la presidencia.

El fundador de Argos Comunicación ironizó sobre la esperanza que Marko Cortés tiene para que el Partido Acción Nacional (PAN) triunfe en las elecciones de 2024 (Foto: Twitter / @epigmenioibarra)

Cabe mencionar que, esta no es la primera vez que el reconocido productor y amigo de Andrés Manuel López Obrador se burla del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, pues una vez que se dieron a conocer los resultados de las elecciones estatales del pasado 5 de junio Epigmenio Ibarra ironizó sobre “el tiro” en contra del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que la oposición espera en las elecciones de 2024.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación ironizó con las palabras que emitió Cortés Mendoza y aseguró que sí existe “un tiro”, pero es el de la “culata” -haciendo referencia a un popular refrán mexicano-, debido a que quedaron a deber durante el proceso electoral del pasado 5 de junio.

Y es que, según Ibarra, pese a que “se invirtió capital” en la coalición Va por México -conformada por el PRI, PAN y PRD-, éstos partidos no obtuvieron los resultados que tenían previstos, pues el partido guinda obtuvo estados que eran bastiones de poder para la oposición.

El productor se burló de la campaña de la oposición rumbo al 2024 (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Sin embargo, no fue el único mensaje que emitió el productor, pues también se lanzó contra el empresario Claudio X. González, quien se dijo que era el artífice de Va por México, y cuestionó cuánto dinero público invirtió en el proyecto que solo obtuvo dos gubernaturas.

En un corto mensaje, Epigmenio Ibarra preguntó si el dinero que se invirtió en las campañas políticas para Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo se va a devolver al erario público, dando a entender que fue obtenido de manera ilegal, aunque sin pruebas.

Epigmenio Ibarra también se burló de Claudio X. González (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Y es que al concluir la jornada del pasado domingo, todos los liderazgos de la oposición, especialmente Cortés Mendoza aseguraron que la coalición ya demostró que puede frenar a Morena, por lo que aseguraron que “habrá tiro para 2024″, es decir, que la contienda por la Presidencia de la República estará fuertemente peleada.

En días pasados, se llevó a cabo una conferencia de prensa desde Aguascalientes, evento en el que el presidente nacional del PAN sostuvo que la derrota fue para Morena, puesto que al interior del partido guinda, aseveraron que ganarían las seis gubernaturas que estuvieron en juego.

“Quedó claro que es momento de sumar con generosidad para que todo aquel que se dice opositor se suma y no divida, poniendo siempre por delante los intereses superiores de nuestro país, en este proceso electoral ya quedó claro que sí hay tiro para el 2024″, expresó.

