La verdad detrás del misterioso accidente que dejó al descubierto 4 toneladas de cadáveres de perros y gatos

Un tráiler transportaba restos de perros, gatos ranas y bovino provenientes de Querétaro (Foto: Twitter @EsperanzaVargaQ)

El pasado 18 de mayo ocurrió un macabro accidente en la carretera Ciudad Victoria-Tamaulipas: un autobús de Transportes Frontera chocó con un tráiler cargado con 4 toneladas de cadáveres de perros, gatos y corazones de bovinos; el cual se dirigía a Brownsville, Texas.

La colisión, registrada a la altura del kilómetro 265 de la carretera, le costó la vida el conductor del tráiler, de 29 años de edad. Los hechos causaron indignación entre la sociedad civil, especialmente entre los animalistas, quienes no dudaron en expresar su enojo en las redes sociales.

El tema llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a crear políticas de protección animal. En un primer momento se dijo que los restos animales serían enviados a universidades en Estados Unidos para prácticas estudiantiles.

El chofer, identificado como Jonathan de Jesús, declaró que la empresa responsable de la carga era Aquanimals, con sede la población de El Carmen, en El Marqués, Querétaro. Días después del incidente, personal de la Secretaría de Salud de Querétaro acudió a las instalaciones de la compañía para averiguar por qué se utilizaban tantos cadáveres de animales y cuáles eran los detalles de su operación, pero se encontraron con el inmueble cerrado la dos veces que se presentaron.

Infobae México se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado de Querétaro para conocer más detalles sobre los avances de la investigación, pero la institución respondió que ellos no tenían iniciada ninguna carpeta de investigación al respecto.

conductor del vehículo aseguró que la mercancía es legal. Pero la información sobre la empresa es sospechosa (Foto: Twitter @EsperanzaVargaQ)

Posteriormente, la Secretaria de Salud de Querétaro informó que no habían detectado riesgos para la población al exterior de las instalaciones de la compañía. José Hernández Puga, responsable del Reglamento Sanitario Internacional, explicó que la dependencia solo estaba facultada para realizar análisis de riesgo para la población, más no para la operación ni el funcionamiento de la empresa.

El conductor del tráiler también dijo a los elementos de la Guardia Nacional (GN) que atendieron la emergencia que el cargamento iba ser entregado en los Estados Unidos a la empresa RonaLab, localizada en Brownsville, Texas, la cual posteriormente distribuiría los ejemplares en varias universidades estadounidenses.

La administración municipal de El Marqués detalló que la empresa no contaba con licencia de funcionamiento ni “visto bueno” por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal. Sin embargo, después de que la Secretaría de Salud emprendiera la investigación contra “Aquanimals”, el gobierno del municipio de Corregidora reveló que ellos habían sido los proveedores de los cadáveres de gatos y perros a la compañía que se presenta como comercializadora y exportadora de productos acuícolas.

“En 2018 se firmó un convenio de colaboración con la empresa AQUANIMALS S. DE R.L. DE C.V. mismo que en la actualidad NO está vigente (...) Durante el año en que estuvo vigente el convenio, fueron entregados 60 cadáveres de gatos eutanasiados por enfermedad (...) El Municipio NO ha entregado más ejemplares a dicha empresa recientemente. Dicho convenio NO fue renovado y únicamente estuvo vigente durante un año, a partir de su firma el 22 de octubre de 2018″, se lee en un comunicado emitido por el Municipio de Corregidora.

De acuerdo con el convenio SAY/DJ/23/2018, citado por el medio Libertad de Palabra, puesto que no cumplía con las leyes de transparencia, el gobierno de Corregidora había acordado abastecer a la empresa “Aquanimals” desde el 22 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021 con cadáveres de animales.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) aclaró, para “evitar especulaciones”, que no tiene ningún tipo de convenio con la empresa Aquanimals

De hecho, en la cláusula primera, fracción I, página 3 del convenio, se especificó que el gobierno municipal actuó como el responsable de la eutanasia de los animales que previamente había capturado y seleccionado, y que a cambio la empresa le entregaría un kilo de alimento (croquetas) por cada uno de los animales que recibiera.

“El Municipio realizará la eutanasia de animales cada que lo considere necesario, a través de la unidad de Control y Protección Animal adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales (...) Por su parte, ‘La Empresa’ entregará un kilogramo de alimento por cada uno de los cadáveres que reciba en las instalaciones de la Unidad de Control y Protección Animal”, según se lee en dos fragmentos del convenio.

En la cláusula segunda se especificó que el fin del convenio de colaboración entre el gobierno de Corregidora y la empresa Aquanimals era “apoyar única y exclusivamente al área de investigación en beneficio de la comunidad estudiantil nacional e internacional”.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) aclaró, para “evitar especulaciones”, que no tiene ningún tipo de convenio con la empresa Aquanimals. “No conozco a profundidad, sé lo que pasó, no quisiera emitir un juicio sin tener más conocimiento o razón por la cual transportaba estos cadáveres y el destino de éstos. Es importante aclararlo, decir qué pasó, sí es macabro el hallazgo pero se tiene que entender qué es lo que estaba pasando para que no se caiga en especulaciones”, declaró Teresa García, rectora de la UAQ.

