Samuel García contra el PAN: el ABC de la guerra entre los poderosos en Nuevo León

El PAN y Samuel García llevan una campaña de desacreditaciones y denostaciones que podría crecer (Fotos: Cuartoscuro / Instagram / @samuelgarcias)

Este miércoles 8 de junio estalló una bomba entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), pues una serie de declaraciones contra Samuel García, gobernador de Nuevo León por el partido naranja, rompió con la armonía que aparentaban tener cada facción.

Durante una conferencia de prensa, convocada por diputados y senadores del PAN, los ánimos se subieron cuando José Elías Lixa, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, y Víctor Fuentes, senador del albiazul, comenzaron a criticar la gestión de ocho meses de Samuel García, en donde sostuvieron que Nuevo León estaba mejor antes y que el gobernador es un dictador.

Lixa Abimerhidijo de manera irónica que Samuel García no debe “renunciar a su inteligencia y al conocimiento que dice que tiene de la Constitución para convertirse en un pequeño dictador de caricatura”.

La bancada del PAN denostó los avances de la administración de MC en NL

“Si cree que sus bromas, sus chistes y sus desatinos en redes sociales los va a trasladar, a partir de las instituciones, para amedrentar a legisladores federales del PAN, el gobernador está muy equivocado”

Asimismo, Fuentes Solís argumentó que el viejo Nuevo León era un ejemplo de todo lo bueno: “líder en inversión, líder en educación, líder en medio ambiente, líder en seguridad, líder en todo”, y contrastó esto con el gobierno que lleva menos de un año.

“En el Viejo León, las cosas estaban bastante mejor. Hoy, con este gobierno de Movimiento Ciudadano, tristemente las cosas no van bien”

Samuel García Desabasto De Agua En Nuevo León

En consecuencia, la bancada de naranja en la Cámara de Diputados salió en defensa de Samuel García y, a través de un comunicado suscrito por Jorge Álvarez Máynez, el partido expresó su rechazo a las declaraciones del PAN, en el que señaló que se trata de una campaña de extorsión contra el gobernador para proteger sus intereses en la entidad.

“La razón de los supuestos señalamientos, atiende a la resistencia del PAN en Nuevo León a dejar de beneficiarse de recursos públicos”

Y es que en las últimas semanas se ha ido incrementado la tensión entre el PAN con el quehacer político de Samuel García en relación a investigaciones estatales contra ex funcionarios municipales de Acción Nacional, pues la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica comenzó a investigar a Héctor Castillo, Víctor Pérez y Zeferino Salgado, ex alcaldes de Santa Catarina y San Nicolás por el partido de derecha.

NL atraviesa una sequía que ha puesto en aprietos la capacidad hídrica del estado (Foto: Cuartoscuro)

Además, se debe considerar la riña estatal por el control del SAT y la UIF local. Cabe mencionar que estos conflictos han sido ventilados por el propio gobernador y cuando lo hace, suele arremeter contra el PAN en el legislativo federal, pues los señalados guardan relación con este poder.

De tal modo que la bancada del PAN aprovechó la situación por la que pasa NL, ya que la sequía comprometió el abasto del agua en la entidad, además de que también tiene problemas con garantizar el acceso al servicio de electricidad y que la administración de Samuel García acaba de subir el costo del pasaje del Metro, por lo que la ciudadanía ha manifestado su descontento.

Por lo que García Sepúlveda salió a defenderse en una conferencia de prensa, en la que explicó que no sirven las críticas sobre la crisis de abasto de agua, ya que es la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la responsable de la distribución de este vital líquido y que su gobierno se encarga de distribuirlo, pero, agregó, no se puede administrar lo que no se tiene. Asimismo, respecto al problema energético, refirió que eso es problema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no de su gobierno.

