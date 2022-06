“Iberdrola tiene que pagar la multa”: AMLO exhortó a la empresa española a saldar lo que debe

CIUDAD DE MÉXICO, 09-JUNIO-2022. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En la conferencia matutina de este 9 de junio desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el polémico tema de Iberdrola. Y urgió a la empresa para que pague de una vez por todas la multa que le impuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por 9 mil 145 millones de pesos. Sanción que se coloca como una de las más grandes en la historia del sector.

“Es un asunto de la CRE y está fundado. Iberdrola tiene que pagar la multa, también puede acudir a otras instancias y al poder judicial, pero de que está fundada la sanción no tengo duda, porque estaba violando la ley con el autoabasto”, señaló el mandatario.

Así mismo, AMLO reiteró que empresas como Iberdrola no tienen permitido vender energía eléctrica, por tal motivo los usuarios tienen que encargarse de arreglar su situación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En cuanto a la evasión por parte de Iberdrola por saldar la multa, el presidente mencionó casos sospechosos en el caso. Pues 12 consejeros ratificaron a 11 y entró la secretaria del empleo en el gobierno de España. Apuntó que tienen más abogados que ingenieros y sigue influyendo en la prensa de España.

“Apuestan mucho al influyentismo y si eso hacen en EUA imagínense lo que hacen aquí o lo que hacen España. Es mucha prepotencia. Vamos a seguirlos persuadiendo para que entiendan que las cosas cambiaron. El ejemplo fue con las empresas estadounidenses. Nos llevó 5 días, los atendí personalmente. En concesiones de petróleo, en terminales de distribución, en plantas solar, en permisos de plantas de licuefacción”.

Durante las reuniones mencionadas por el mandatario de la República Mexicana, comentó que vieron temas muy variados. Todo se realizó en presencia del embajador de Estados Unidos en conjunto con Manuel Bartltet y el ingeniero Octavio Romero Oropeza el director general de Petróleos de México. También Rocío Nahle García, la secretaria de energía, estuvo presente, los dueños de todas esas empresas y junto con el presidente llegaron a buenos acuerdos. Fueron muy pocos casos en los que no se llegó a algún consenso.

“Les comentaba que se trata de dar garantías y de que llegue mas inversión foránea. Estamos hablando de inversiones extranjeras con un potencial de 20 a 30 mil millones de dólares”, señaló AMLO.

“En el caso de Iberdrola y de algunos empresarios asociados de México. No quieren, piensan que van a ir pateando el bote y que se va a terminar el gobierno y van a regresar por sus fueros. Está mal esa apuesta, yo les aconsejo que no lo hagan porque yo no me voy a ir quedando como cómplice de corrupción, como encubridor”.

AMLO atribuye la negación por parte de los altos empresarios para llevar esos temas de manera recta, a un problema que tiene que ver más con su orgullo. Así mismo el presidente tocó el tema sobre el aumento en las tarifas de la gasolina, comprometiéndose a bajar los precios y apostando todo a retirar el IEPS.

“No le estamos expropiando alguna planta, no hay aumento de tarifas. Seguimos teniendo tarifas muy bajas con relación a España, Europa, EUA, en energía eléctrica, gasolinas. Y estamos buscando la forma de bajar la inflación con distintas medidas que ya vamos a explicar. Por ejemplo el quitar el IEPS”.

LA MULTA A IBERDROLA

La CRE publicó señala que la compañía de generación de energía violó leyes locales al faltar al convenio existente con México.

Y es que Iberdrola Energía Monterrey entregó energía a socios a cambio de una compensación económica, lo que constituye una venta no permitida bajo la figura de autoabastecimiento por la que se otorgó el permiso, señaló la Comisión Reguladora.

Al llevar a acabo dichas acciones, la compañía localizada en Monterrey, violó las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) entre el primero de enero de 2019 y de agosto de 2020.

