Qué aprendió el extiburón Rodrigo Herrera de su peor error: “levántate y piensa en la persona que eras antes”

Rodrigo Herrera Aspra y Arturo Elías Ayub eran compañeros en Shark Tank México. Foto: Twitter/@RodrigoHerreraA

Sin duda alguna, dos de los emprendedores más famosos y queridos de México son Rodrigo Herrera Aspra y Arturo Elías Ayub. Ambos son reconocidos por varias personas por haber participado como panelistas o “tiburones” en el programa Shark Tank México, reality creado por Canal Sony.

Además, los empresarios participan en algunas de las empresas más importantes de México. Rodrigo Herrera Aspra es un empresario mexicano y líder en redes sociales, fundador de la empresa farmacéutica Genomma Lab International, una de las principales del país, a la que pertenecen diversas marcas como Genoprasol; Cicatricure; Asepxia; Dalay y Goicochea.

La fortuna de Herrera Aspra, hasta 2014, según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, es de USD 600 millones. Su empresa cuenta con más de 450 mil puntos de distribución en diferentes países como Brasil, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia y, por supuesto, México.

Por su parte, Arturo Elías Ayub es un empresario mexicano de ascendencia libanesa que actualmente se desempeña como Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil; Director General de la Fundación Telmex-Telcel; Director de UnoTV y Claro Sports. Aunado a esto, Elías Ayub es yerno de la persona más rica de México, Carlos Slim, pues está casado, desde hace más de 25 años con su hija menor, Johanna Slim.

Rodrigo Herrera es fundador de Genomma Lab.

Arturo Elías Ayub suele ser muy activo en redes sociales, en donde suele compartir fotografías de su día a día, con sus amigos y familiares. Elías Ayub tiene una serie de videos que suele subir a sus redes, llamados Aprendiendo a aprender, en donde aparece con personalidades de diferentes ramas, como la política, la empresarial, el espectáculo, el deporte, etc.

En estos videos suele pedir a las personalidades con las que está, que den algún consejo para los jóvenes. En uno de estos videos, aparece precisamente con Rodrigo Herrera. El video se grabó cuando ambos se encontraban en Shark Tank, grabando la quinta temporada.

En el video, Elías Ayub dice que Rodrigo Herrera es una persona a la que admira mucho, y le pregunta algún consejo que le de a los jóvenes “de lo que tú quieras, porque tú sabes de todo”. Ante esto, Herrera responde que “un consejo que yo creo es muy importante, es aprenderse a levantar de un fracaso, cuando tú fracasas pasan varias cosas dentro de ti, la primera y la más importante de todas es que pierdes autoestima en ti mismo, entonces no permitas que eso suceda, si fracasas una vez, levántate y piensa en la persona que eras antes pero con la experiencia que tuviste de ese fracaso, porque solamente fracasando puedes llegar a tus metas, que no te detenga solamente un fracaso, continúa”.

Luego de esto, Arturo Elías Ayub le hace una segunda pregunta, sobre algún fracaso que haya tenido Herrera. “Un fracaso que recuerdo, muy importante en mi vida, fue a un cliente, que era mi cliente más importante, le dimos y le dimos producto, y después se fugó y nos dejó de pagar, y entonces le debía una cantidad de dinero enorme a nuestros proveedores, no tenía un centavo, y no tenía producto, entonces dije, ya, estamos quebrados, entonces, me junté con todos los proveedores y les dije: les tengo una noticia buena y una mala, la mala es que no tengo dinero para pagarles, la buena es que les voy a seguir comprando, pero necesito que me den crédito, y yo les garantizo, les prometo y les juro que voy a hacer todo para pagarles y no les voy a quedar a deber nada, pero me pasó esta situación y quiero que me apoyen”.

Arturo Elías Ayub es muy activo en sus redes sociales.

Herrera menciona que confrontó el problema en lugar de esconderse. “Le di la cara a todos, y esto puedo decir que fue hace más de 15 años, y con muchos de esos proveedores seguimos trabajando, entonces, eso fue algo que me hizo sentir muy bien, porque cuando sales de una gran adversidad, yo creo que es cuando más satisfacción sientes”, explica.

Un tercer cuestionamiento que hace Elías Ayub a Herrera es qué consejo le da, más que de negocios, de la vida a los jóvenes. “Hay algo donde tú puedes cruzar una línea que siempre te vas a arrepentir, después de haberla cruzado, y es justamente cuando pasas tus valores, si no los tienes claros, si no los tienes absolutamente definidos, te puedes arrepentir en un futuro, entonces, hay tres conceptos que son muy importantes, pero todos ellos van en un principio, y el primero es: tú puedes ser un gran negociador, puedes ser muy audaz, puedes ser agresivo en los negocios, lo que nunca debes de hacer, por ninguna circunstancia, es cometer un delito, a veces la tentación y la línea entre ser audaz y cometer un pequeño delito, es muy delgada, nunca la pasen, en su vida nunca se van a arrepentir de haber hecho lo corrector, y si se pueden arrepentir de haber cometido un delito”, concluye el empresario.

SEGUIR LEYENDO: