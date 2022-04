Un emprendedor nace o se hace: el extiburón Arturo Elías Ayub opina esto

El empresario es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Tomada de Instagram @arturoelias

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más carismáticos y famosos en México. Y es que Elías Ayub, además de ser el yerno del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú, también fue panelista en el famoso reality Shark Tank, al lado de otros famosos y exitosos empresarios, como Carlos Bremer, Patricia Armendariz y Rodrigo Herrera Aspra.

Sin embargo, hace unas semanas el empresario informó que saldría del programa, tras varias temporadas en él, al igual que su compañero Rodrigo Herrera, dueño de Gennoma Lab.

Arturo Elías Ayub ha sido entrevistado en diversas ocasiones. Una de estas, fue con el youtuber Juanpa Zurita. En dicha entrevista tocaron diversos temas, entre ellos, si pensaba que un emprendedor nacía o se hacía a lo largo de su vida. “¿Tú crees que lo lo tienes o no lo tienes?”, preguntó Juanpa Zurita, a lo que el empresario respondió que el cree que se valen la dos. “No creo que lo traigas en la sangre, no creo que es genético, pero sin duda es un poco dónde naces, y cómo te educan, ¿No? Y lo que ves, los ejemplos que ves en tu casa, yo te apuesto que si tu papá tiene un puesto en la Merced o en Tepito, o en un tianguis en donde sea, traes el comercio en la sangre”, menciona.

Explica que su papá tenía una tienda en el centro de la Ciudad de México. “Te digo, mis abuelos fueron comerciantes, yo escuchaba eso en mi casa, y escuchaba de negocios, y yo creo que eso sí influye un poco en tu forma de pensar después, pero no creo que sea parte de un ADN, y yo creo que aunque no tengas eso en tu casa, sí lo puedes desarrollar sin ninguna duda”, explica el extiburón.

Arturo Elías Ayub fue panelista en el programa Shark Tank.

Quién es Arturo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub nació en México, en 1966, y tiene ascendencia libanesa, al igual que Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX. Los padres de Arturo, Alfredo Elías y Silvia Ayub, tenían una fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en los negocios, pues saliendo del colegio, se iba a la fábrica a trabajar. Alfredo, su hermano 16 años mayor que él, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A los siete años de edad, Elías Ayub ya acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al mayoreo, para posteriormente revenderlos en su colegio. Carlos Slim describió a Ayub, en el prólogo del libro de su Yerno, El Negociador, como un niño que se distraía con facilidad debido a su hiperactividad y como un mal alumno. “Así, Arturo, quien fuera un mal alumno y que por su inteligencia, curiosidad e hiperactividad se aburría y distraía en el salón de clases, resulta ahora un gran maestro con este corto, ameno y sustancial manual para negociar en su sentido más amplio, incluyendo el empresarial”, menciona Slim en el libro.

Arturo Elías estudio Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, y estudió un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Ayub conoció a Johanna Slim Domit, hija menor de Carlos Slim, en 1995. Un año más tarde, el empresario entraría a trabajar a la empresa Teléfonos de México (Telmex), compañía que tenía poco al mando de su suegro, pues la había adquirido en 1990, tras su privatización por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Arturo Elías Ayub está casado con la hija menor de Carlos Slim. (Foto: Steve Allen/Infobae)

Adquirió, en 2001, el cargo de presidente del Club Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), equipo de fútbol de la primera división mexicana al que se conoce popularmente como Pumas, y con quien ganó varios campeonatos hasta 2005, cuando fue ascendido a la presidencia de Fundación Telmex, puesto que ocupa hasta ahora. Fundación Telmex es una organización que trata de ayudar a personas con becas escolares, deportivas y con cirugías.

Actualmente se desempeña como Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil , Director General de la Fundación TELMEX Telcel, Director de Uno TV y de Claro Sports.

