Por orden del INAI, la UNAM deberá informar sobre las denuncias contra Pedro Salmerón por acoso sexual

Pedro Salmerón tiene denuncias en su contra por acoso al interior de Morena (Foto: Facebook/Pedro Salmerón)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá entregar información respecto a las denuncias por presunto hostigamiento, acoso, agresión o abuso sexual que han sido emitidas en contra de Pedro Salmerón Sanginés por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cabe recordar que el doctor en Historia por la máxima casa de estudios es señalado de supuestamente haber acosado a mujeres militantes de la llamada Cuarta Transformación (4T), así como estudiantes de la UNAM y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Ante ello, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez expuso ante el Pleno que la información y publicidad sobre las conductas relacionadas con “violencia física o moral de género” tienen mayor peso y relevancia comparado con la privacidad de Salmerón.

Lo anterior luego de que un particular solicitó a la UNAM información que compruebe si se han presentado denuncias contra el historiador entre 1990 y enero de 2022 por alguno de los siguientes delitos: acoso, hostigamiento, abuso o agresión sexual. Esta solicitud fue presentada el 28 de enero del año en curso con el fin de saber si la salida del profesor fue a raíz de quejas por los delitos señalados con anterioridad.

El presidente López Obrador reiteró su postura que las acusaciones contra Salmerón fueron parte de un linchamiento político (Foto: Facebook/Pedro Salmerón / Moisés Pablo © Cuartoscuro)

Sin embargo, la institución educativa (en este caso el sujeto obligado) clasificó como “confidencial” la información sobre la existencia o no de las denuncias, al mismo tiempo que detalló que Salmerón se retiró de la UNAM por terminación de su contrato.

Es por ello que la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI. En respuesta, se concluyó que “es procedente el acceso a la información”, toda vez que se logró acreditar los requisitos de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”.

De igual manera, Adrián Alcalá aseguró que tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso, fue que Salmerón ya no fuera nombrado como embajador de México en Panamá, “lo que refuerza el interés público por saber sobre la conducta de dicho investigador”, señaló.

De acuerdo con el mandatario federal, los señalamientos en contra del historiador son parte de una campaña de “linchamiento”, pues indicó que al no haber “pruebas”, no se le puede juzgar. Respecto a las denuncias públicas, comentó que podrían ser golpeteos políticos; no obstante, hizo un llamado a las víctimas para que acudan al Ministerio Público.

De agosto de 2016 a agosto de 2020 se interpusieron 1,486 quejas en la UNAM por abuso, hostigamiento y acoso sexual (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Tienen ellas que presentar sus denuncias, acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron y padecieron. Y la autoridad competente tiene que resolver”, fue la recomendación del jefe del Ejecutivo.

Respecto a este caso, Alcalá Méndez recordó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la violencia contra las mujeres en el país, los profesores se encuentran en una posición de autoridad en la que pueden ejercer violencia contra las estudiantes en instituciones académicas.

En ese sentido, cabe mencionar que entre agosto de 2016 y agosto de 2020, se interpusieron alrededor de mil 486 quejas en contra de mil 311 presuntos agresores pertenecientes a la UNAM, luego de haber implementado el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en dicha casa de estudios.

Del total de las denuncias, alrededor del 23.8% fueron por abuso sexual, mientras que el 23.4% fue por hostigamiento sexual y el 21.4% por acoso sexual. En el 98.2% de los casos, las víctimas fueron mujeres y el 94.2% los agresores fueron hombres.

Asimismo, en el informe se detalla que seis de cada 10 víctimas eran mujeres de entre 18 y 24 años de edad y la mayoría eran estudiantes de facultades ubicadas en Ciudad Universitaria.

