Elecciones 2022: alcaldesa de Nuevo Laredo acusó a elementos de FGJ de querer irrumpir la Tesorería Municipal

Carmen Lilia ha estado bajo la lupa de la Fiscalía de Tamaulipas (Foto: REUTERS/Pu Ying Huang)

Tras el arranque de la jornada electoral por la gubernatura de Tamaulipas, Carmen Lilia Canturosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, acusó a elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la entidad de querer irrumpir la Tesorería Municipal.

Por medio de redes sociales, la alcaldesa señaló que tras este hecho ordenó abrir las puertas de la Tesorería, así como facilitar toda información que fuese requerida. Además, pidió la presencia del Notario Público en el lugar de los hechos, pues es quien se encargará de dar fe de “esta tempestuosa diligencia”.

“Seguimos de pie con la frente en alto, con mucho orgullo y con mucha dignidad”, apuntó la alcaldesa.

Alcaldesa de Nuevo Laredo acusó a elementos de la FGJ de irrumpir la Tesorería Municipal (Foto: Twitter/@Carmenliliacrv)

Cabe mencionar que hace unos días, el pasado 2 de junio, Canturosas Villareal denunció que la FGJ de Tamaulipas emprendió una persecución en su contra, pues según sus declaraciones, elementos de dicho órgano autónomo ha asechado a su persona y a su familia, sin embargo, la Secretaría General de Gobierno rechazó las acusaciones de la alcaldesa.

Tras sus señalamientos hacia la FGJ, la alcaldesa aseguró que seguirá con normalidad su agenda de actividades ya que está respaldada por un juez federal.

“Lo hago bajo el amparo y protección de un juez federal porque no voy a permitir que el gobernador (Francisco García Cabeza de Vaca) me impida hacer mi trabajo. No nos va a doblegar. Tengan la seguridad de que no vamos a claudicar, con su apoyo, vamos a superar todas las adversidades”, sentenció Canturosas Villareal.

La alcaldesa de Nuevo Laredo culpó a García Cabeza de Vaca de entorpecer su administración (Foto: Cuartoscuro)

Mientras tanto, en las redes sociales del gobierno de Nuevo Laredo se emitió un comunicado donde lamentaron y condenaron las acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias emprendidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía de Tamaulipas contra la alcaldesa.

“Hacemos un llamado para que conduzca dentro del marco de la legalidad. Desde el inicio de esta supuesta “auditoria”, nos hemos conducido con total transparencia, ofreciendo todo el apoyo y recurso necesario para el desarrollo de su labor”, se lee en las redes del gobierno de Nuevo Laredo.

Fue el pasado 18 de mayo cuando la ASE realizó una auditoría al gobierno de Nuevo Laredo tras una presunta denuncia presentada por la supuesta utilización de recursos públicos con fines distintos a los aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020.

Américo Villareal ganaría las elecciones de Tamaulipas, según encuestas (Foto: Especial)

“Llevamos 23 días de auditoría y a pesar de que solamente estamos obligados a entregar la información que guarde relación con la denuncia antes referida, la cual desconocemos tomamos la decisión de brindarles todas las facilidades tales como documentación, acceso permanente a las instalaciones y una sala de junta para el desarrollo de sus trabajos”, señaló la administración de la alcaldesa morenista.

Morena ganaría la gubernatura de Tamaulipas, según encuestas

Pese los señalamientos en su contra, Américo Villareal, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encontraba liderando las encuestas. De acuerdo con los datos de PollsMx con corte al 31 de mayo, el morenista estaba por en cima de los candidatos de oposición con un 57 por ciento de aprobación entre los ciudadanos consultados.

Con respecto a las acusaciones en contra del morenista, fue el pasado 11 de mayo cuando Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Delitos Electoral investigar y sancionar la relación de los dirigentes de Morena y su candidato en Tamaulipas con los líderes del tráfico ilegal de combustible en la entidad.

