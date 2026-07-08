México

León Larregui arremete contra el arbitraje tras el partido de Argentina vs Egipto

El vocalista de la banda Zoé volvió a dar de que hablar tras explotar en contra de la FIFA por la victoria de la Selección Argentina

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Conciertos en la Ciudad de Mexico
Este 05 de julio, León Larregui ofrecerá un concierto en el palacio de los deportes Crédito: Cuartoscuro

A través de redes sociales, León Larregui, vocalista de la banda mexicana de rock, Zoé, explotó en contra de la FIFA y en contra del árbitro durante el partido entre Argentina y Egipto.

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho de que hablar dentro y fuera de la cancha, esta vez, Larregui acusó de vendido al árbitro del partido.

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Mediante su cuenta de X, León, se encontraba reaccionando al partido, durante el encuentro Egipto logro ponerse 2 a 0 arriba de Argentina, por lo que el vocalista de Zoé comentó.

“¡Que belleza chingao! Bravo Egipto, a comer empanadas a su casa”

Más adelante durante el encuentro, Argentina logró acortar diferencias y posteriormente culmino su remontada, tras esto, el Larregui atacó directamente a la FIFA y al arbitraje.

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“¡Pinche Fifa!"

“¡Tomela! Esta si el árbitro vendido no la puede cancelar"

León Larregui acusa al árbitro de vendido en el partido de Argentina en contra de Egipto
León Larregui aseguró que el árbitro del partido entre Argentina y Egipto estaba a favor de la Selección Argentina (Captura de pantalla: X/LeonBenLarregui)

Fueron mensajes que Larregui compartió en su cuenta personal, el cantante continuó con su enojo hacía el partido y las decisiones arbitrales con una serie de insultos, para concluir suponiendo que el Mundial 2026 ya está planeado.

“Seguro esta riggeadisimo pa que una semi sea inglaterra argentina.. huele mal”

Larregui continuó compartiendo videos y publicaciones que apoyan su teoría, el cantante termino afirmando que con la ayuda de la FIFA es que la Selección de Argentina se llevó la victoria en el partido.

León Larregui dice que el Mundial 2026 ya está planeado
Durante el encuentro del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, León Larregui afirmó que el mundial se encuentra planeado (Captura de pantalla: X/LeonBenLarregui)

Las polémicas más conocidas de León Larregui

El vocalista de Zoé tiene una larga lista de polémicas conocidas, una de las más recientes es su batalla en contra de una aerolínea muy conocida a nivel internacional.

El incidente ocurrió el 31 de julio de 2025, cuando Larregui fue bajado de un vuelo internacional de Air France. El cantante denunció en X (antes Twitter) que la aerolínea lo trató con racismo y abuso, asegurando que fue vetado como cliente platino.

Sin embargo, videos difundidos por diversos medios muestran que, presuntamente, Larregui se encontraba en estado de ebriedad, insultó al personal y hasta retó a golpes a un sobrecargo.

El propio Larregui borró sus mensajes minutos después, pero la controversia se viralizó y dividió opiniones entre sus seguidores, mientras la aerolínea respondió que el motivo fue “comportamiento inapropiado y no seguir instrucciones de seguridad”.

Otra de las polémicas de León en 2025 es la que tiene que ver con la serie de conciertos que presentó junto a Zoé en el Estadio GNP Seguros.

En octubre de 2025, Larregui enfrentó fuertes críticas por presunto playback durante los conciertos de Zoé en Ciudad de México. Videos mostraban un desfasamiento entre la voz y el movimiento de labios del cantante, lo que generó molestia entre algunos asistentes. Larregui negó rotundamente las acusaciones y defendió la autenticidad de sus shows en vivo.

Otros episodios incluyen su arresto por conducir en estado de ebriedad, sus críticas públicas a géneros como el reguetón, y pleitos con otros artistas como Beto Cuevas y Bad Bunny.

Además, es frecuente que Larregui reclame en redes sociales por condiciones técnicas en festivales o problemas de producción en sus conciertos.

Internautas señalaron que el vocalista de Zoé no cantó en vivo en el Corona Capital. Crédito: Corona Capital

Sus rede sociales como centro de conversación mediática

La figura de León Larregui se ha consolidado en redes sociales tanto por su música como por la intensidad de sus declaraciones públicas.

Su carácter frontal en sus cuentas personales funcionan como un escaparate donde el vocalista de Zoé comparte, sin censura, sus opiniones sobre política, deportes, industria musical y cualquier tema que se le presente.

Esta dinámica lo pone constantemente en el ojo del huracán, pues sus mensajes suelen escalar rápidamente hasta convertirse en tendencia.

Convirtiendo a León en una de las figuras más polémicas del rock mexicano contemporáneo, generando reacciones que contantemente lo mantienen como tendencia.

Así, las redes se han vuelto el principal escenario donde Larregui alimenta su reputación como una de las voces más polémicas y controversiales del espectáculo mexicano.

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