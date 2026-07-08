Javier Aguirre revela las debilidades del futbolista mexicano tras la eliminación en el Mundial 2026

Javier Aguirre hace balance del Mundial 2026 y defiende el desempeño de la Selección Mexicana REUTERS/Daniel Becerril

Tras la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en el Mundial 2026, el ahora exdirector técnico Javier Aguirre realizó un análisis profundo sobre el rendimiento del Tricolor, las fortalezas y debilidades del futbolista mexicano, así como los retos que enfrenta el balompié nacional para competir con las principales potencias del mundo.

En entrevista con la periodista Denise Maerker para el podcast “Hablemos” de Nmás, el estratega mexicano defendió el trabajo realizado durante su tercera etapa al frente del combinado nacional y rechazó las críticas que señalaban que había recibido una generación limitada de jugadores.

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Aguirre sostuvo que México mostró avances importantes durante la justa mundialista y que los números respaldan el desempeño del equipo, pese a la dolorosa eliminación frente a Inglaterra.

Destaca la cuota goleadora del Tricolor

El Vasco Aguirre destacó la capacidad de gol del equipo mexicano (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uno de los aspectos que más resaltó Javier Aguirre fue la capacidad ofensiva mostrada por la Selección Mexicana durante el torneo.

El entrenador recordó que el equipo disputó cinco encuentros y consiguió marcar diez goles, una cifra que consideró positiva tomando en cuenta el nivel de competencia del Mundial.

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“Jugamos cinco partidos, metimos diez goles, con expectativa de gol más alta que los que metimos”, explicó el estratega.

Además, destacó el desempeño defensivo del conjunto mexicano, que logró mantener su portería en cero durante cuatro encuentros, siendo Inglaterra el único rival que logró vulnerar al equipo en tres ocasiones durante los Octavos de Final.

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“Creo que fue una buena cuota de gol bastante interesante, en cuatro partidos dejamos la puerta en cero, los ingleses nos metieron tres goles, eso está muy bien. Es un más siete en cinco partidos, no está mal”, expresó.

Para Aguirre, las estadísticas reflejan que México logró competir de buena manera ante selecciones de alto nivel y que el balance deportivo no debe reducirse únicamente al resultado final.

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Aguirre rechaza que México tenga una mala generación de futbolistas

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

Durante la conversación, Denise Maerker cuestionó al exseleccionador sobre la percepción de que recibió una generación de futbolistas con menor calidad respecto a otras épocas.

Sin embargo, Javier Aguirre fue contundente al negar esa afirmación.

El técnico aseguró que el futbol mexicano siempre ha contado con jugadores de calidad y que, como en cualquier generación, existen elementos sobresalientes y otros con menor nivel.

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Para el estratega, el problema no radica en la calidad técnica de los jugadores, sino en otros factores que limitan el crecimiento del futbol nacional frente a las grandes potencias.

Los abucheos marcaron parte del proceso mundialista

Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Aguirre también recordó uno de los momentos más complicados que vivió durante el Mundial 2026.

Señaló que, pese a que México ya había conseguido su clasificación a la siguiente ronda tras sumar dos victorias, una parte de la afición mostró su inconformidad durante el partido frente a Chequia.

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El entrenador recordó que el equipo fue abucheado incluso al medio tiempo de un encuentro que posteriormente terminaría con una victoria de 3-0.

“No me ha afectado el calificativo o la etiqueta, cero. He sobrevivido tantos años precisamente por eso, por relativizar lo de afuera, tanto lo bueno como lo malo”, afirmó.

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Añadió que desde el inicio del proceso trabajó intensamente el aspecto psicológico del grupo porque sabía la presión que implicaba disputar un Mundial como local.

“El proceso selectivo fui muy escrupuloso con el tema mental porque sabía lo que se venía. Ganamos contra Chequia 3-0 y al medio tiempo nos abuchearon. No es fácil soportar 80 mil abucheos cuando el partido iba empatado y ya calificaste a la siguiente ronda”, recordó.

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Principales debilidades del futbolista mexicano

Julián Quiñones fue uno de los mejores jugadores de México durante el Mundial (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Quizá la reflexión más relevante de la entrevista fue cuando Javier Aguirre habló sobre las áreas de oportunidad que aún tiene el futbolista mexicano.

El experimentado entrenador consideró que el principal reto continúa siendo la fortaleza mental para competir bajo escenarios de máxima presión.

Asimismo, señaló que las condiciones físicas y la velocidad de juego representan otra diferencia importante respecto a las principales selecciones del mundo.

“El mental y nuestra propia raza, no somos veloces y hoy el fútbol cada vez es más veloz, es más dinámico”, afirmó.

No obstante, también resaltó las múltiples virtudes que poseen los jugadores mexicanos.

Aguirre destacó la disciplina táctica, la resistencia física, la calidad técnica y la capacidad para competir frente a cualquier rival cuando el equipo logra mantener estabilidad emocional.

“Futbolísticamente tenemos los mexicanos muchos atributos, en el pasado y en el presente. Sucede que de repente, mentalmente no estamos tan fuertes y vamos a Honduras y nos castigan y nos achicamos o vamos a Europa”, comentó.

Finalmente, el exseleccionador aseguró que México cuenta con las herramientas para seguir creciendo dentro del escenario internacional y recordó que la posición del país en el ranking de la FIFA demuestra que el nivel competitivo existe.

“Somos muy disciplinados, tácticamente somos muy resistentes, tenemos una buena mentalidad y calidad con la pelota, por lo tanto, podemos competirle a cualquiera. Hoy la FIFA dice que somos novenos, queremos el brinquito”, concluyó Javier Aguirre, dejando claro que el siguiente desafío para el futbol mexicano será dar ese salto definitivo que le permita instalarse entre la élite mundial de manera constante.