Captan a Cuauhtémoc Blanco bailando en un club nocturno horas después de polémica protesta en su contra

Cuauhtémoc Blanco fue captado en un antro. (Capturas de pantalla)

El diputado federal Cuauhtémoc Blanco ha vuelto al centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que se le ve bailando dentro de un centro nocturno, apenas unas horas después de que un grupo de manifestantes rodeara, pintara y golpeara la camioneta en la que viajaba con su familia rumbo al partido entre México contra Inglaterra del Mundial 2026.

El clip, de apenas nueve segundos, muestra al exfutbolista vistiendo una playera tipo polo y pantalón de mezclilla, moviéndose al ritmo de reguetón junto a un grupo de personas. En un momento se apoya sobre una mesa y se ve cómo uno de sus acompañantes incluso le da una “nalgada”.

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Al final se ve al legislador volteando hacia la cámara y apartándose de inmediato. Hasta el momento, ni la fecha ni el lugar de la grabación han sido confirmados.

El diputado federal de Morena fue captado bailando en un antro apenas después de que manifestantes vandalizaran su camioneta en Periférico Sur. (X/@qlick_mor)

En X, antes Twitter, el video generó cientos de respuestas que mezclaron burlas con críticas a la figura del diputado. Los señalamientos sobre su trayectoria política concentraron buena parte de las reacciones.

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“Hace años la gente lo detenía en la calle para pedirle un autógrafo o una selfie. Ahora le mientan la madre y le gritan violador y ratero”, escribió un internauta.

Otro apuntó que “ya era corrupto, tramposo y sinvergüenza desde que jugaba, solo amplió el espectro.” Un usuario resumió el sentir de varios: “Pudo retirarse siendo una leyenda del fútbol, admirado por millones. Prefirió venderle su alma al diablo para entrar a la política y hoy su nombre está manchado de corrupción y crimen.”

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No todos los comentarios apuntaron en la misma dirección: “Una cosa es cuestionar su trabajo y otra querer lincharlo por salir a divertirse”, escribió un internauta.

Manifestantes pintaron su camioneta, lanzaron objetos y le gritaron “¡asesino!”

En las imágenes de la colectiva Sueña Dignidad, manifestantes increparon y pintaron consignas en un vehículo que conducía Cuauhtémoc Blanco. Crédito: Facebook/Sueña Dignidad

Apenas el pasado 5 de julio en Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, integrantes de la Asamblea Antimundialista y vecinos de Santa Úrsula Coapa mantenían un bloqueo cuando reconocieron al exfutbolista.

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Rodearon el vehículo, lanzaron objetos y consignas, realizaron pintas con aerosol sobre la carrocería y le gritaron “¡asesino, asesino!” y “¡Samir vive!”.

La colectiva Sueña Dignidad denunció que Blanco habría intentado embestir a los manifestantes con la camioneta.

Al día siguiente, Blanco publicó un comunicado. “En ningún momento agredí a persona alguna. Mi única prioridad fue proteger a mi familia y salir del lugar de forma segura”, escribió el legislador. Describió los hechos como un “acto de hostigamiento y violencia” y señaló que una persona golpeó el celular de su esposa contra el cristal del vehículo cuando ella grababa lo que ocurría.

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El diputado agregó en el mismo texto: “Cualquier padre de familia habría actuado de la misma manera ante una situación que comprometía la seguridad de sus seres queridos.” Cerró con un llamado al diálogo y la legalidad, y lamentó que un evento “concebido para la convivencia y el disfrute de las familias mexicanas” fuera escenario de lo que describió como violencia e intimidación.

Aunque algunos aficionados corearon su nombre, otros aprovecharon su presencia para recordarle las polémicas de su paso por Morelos.

Entre las consignas, los manifestantes gritaron “¡Samir vive!” en referencia al activista Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019 mientras se oponía a la termoeléctrica de Huexca, durante el gobierno de Blanco en Morelos. Ninguna autoridad ha vinculado oficialmente al diputado con ese homicidio.

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No es la primera vez que Blanco enfrenta señalamientos públicos durante el torneo. El 11 de junio también fue increpado al salir del Estadio Ciudad de México tras el partido inaugural, cuestionándolo por el nivel de vida que lleva en medio de acusaciones de desvíos.

La Auditoría Superior de la Federación documentó irregularidades por 6,024 millones de pesos en su administración estatal, principalmente por mal destino de recursos federales en salud, infraestructura y educación. La gobernadora de Morelos. Margarita González Saravia. presentó denuncias por desvíos que, según estimaciones del gobierno estatal, alcanzarían los 40,000 millones de pesos, aunque ninguna de esas carpetas ha sido judicializada hasta ahora.

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En febrero de 2025, la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero de Blanco ante la Cámara de Diputados para investigarlo por una denuncia de abuso sexual y violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. La Sección Instructora desechó la solicitud al concluir que la carpeta carecía de investigación técnica y profesional. Blanco negó los cargos.