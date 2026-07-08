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ENHYPEN en México: el setlist que el grupo de K-pop podría tocar en shows de la Arena CDMX y Campo Marte

El grupo surcoreano de K-pop se presenta por primera vez en México con su gira ‘Blood Saga Tour’

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Seis miembros de ENHYPEN posan en una imagen en blanco y negro, vistiendo ropa oscura y miran fijamente a la cámara con expresiones serias
Los miembros de ENHYPEN posan en blanco y negro. (Belift Lab/Weverse Shop/FB-/officialENHYPEN)

El grupo de K-pop ENHYPEN llega a México por primera vez con una serie de conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira mundial Blood Saga Tour: el 11, 12 y 14 de julio en la Arena CDMX, y el 15 de julio en Campo Marte junto a la banda de pop latino Santos Bravos como parte de los eventos por el Mundial 2026.

La comunidad de fans de ENHYPEN se autodenomina Engene. En México, su respaldo fue el motor que multiplicó las fechas: de una presentación inicial, la demanda escaló hasta tres noches en Arena CDMX más el cierre en Campo Marte.

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¿Quién es ENHYPEN?

ENHYPEN es un grupo masculino surcoreano formado en 2020 por Belift Lab, empresa subsidiaria de HYBE, a través del reality show I-Land, transmitido por Mnet. El programa reunió a 23 aprendices; siete fueron seleccionados en el episodio final para conformar la banda.

ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.
ENHYPEN llega a CdMX para brindar varios conciertos.

El nombre deriva del símbolo guion (hyphen en inglés), que en inglés conecta palabras para crear nuevos significados. El concepto del grupo se resume en tres palabras: conexión, descubrimiento y crecimiento.

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Debutaron el 30 de noviembre de 2020 con el EP Border: Day One y el sencillo “Given-Taken”. El disco vendió 318,528 unidades en un día y se convirtió en el álbum más vendido entre los grupos de K-pop que debutaron ese año en Corea del Sur.

Desde marzo de 2026 operan como sexteto tras la salida de Heeseung, quien adoptó el nombre artístico EVAN para su carrera como solista. Los seis integrantes actuales son Jungwon (líder), Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki, provenientes de Corea del Sur, Estados Unidos, Australia y Japón.

Su discografía incluye los álbumes de estudio Dimension: Dilemma (2021), Dark Blood (2023) y Romance: Untold (2024), además de Border: Carnival, Manifesto: Day 1 y otros EPs.

A lo largo de su carrera han realizado cuatro giras mundiales: Manifesto World Tour, Fate World Tour, Walk the Line World Tour y la actual Blood Saga World Tour (2026-27), con la que llegan por primera vez a México.

Posible setlist para los shows en la Arena CDMX

Seis miembros de ENHYPEN, vestidos de oscuro, posan sonriendo y con pulgares arriba frente a una pared blanca. Usan collares y accesorios de metal
Los integrantes de ENHYPEN visitarán México esta semana. (Belift Lab)

De acuerdo con el repertorio que han estado presentando en otros shows de su actual gira, las canciones que sonarían en sus presentaciones en la Arena CDMX serían:

VCR

  • Knife
  • Daydream
  • Outside
  • Brought the Heat Back

Ment

  • No Way Back (extended outro)

VCR

  • Big Girls Don’t Cry
  • No Doubt
  • Ment
  • Sleep Tight
  • Bills
  • Moonstruck (extended outro)
  • Paranormal
  • Blockbuster
  • Go Big or Go Home
  • Future Perfect (Pass the MIC) (extended outro with band performance)

VCR

  • Stealer
  • Drunk-Dazed
  • Bite Me
  • Ment
  • Fate

VCR

  • Criminal Love

Encore

  • Lost Island
  • XO (Only If You Say Yes)
  • Blind
  • Helium
  • Ment
  • SHOUT OUT

Encore 2

  • Knife (reprise)
  • Knife (Sunghoon ver. — debut en vivo)
  • Go Big or Go Home (reprise)
  • Bloody Paradise (teaser preview)
  • Knife (Sunghoon ver.)

Probable setlist para el show en Campo Marte

ENHYPEN junto a los integrantes de Santo Bravos. (HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)
ENHYPEN junto a los integrantes de Santo Bravos. (HYBE/BELIFTLAB/HYBELATINOAMERICA)

El concierto del 15 de julio en Campo Marte es un formato distinto. Se trata de un evento al aire libre dentro de la serie Música Pavilion, en el que ENHYPEN comparte escenario con Santos Bravos, la banda de pop latino formada por HYBE Latinoamérica.

Para este show las canciones que podrían tocar serían las que han interpretado en otros festivales recientes.

  • ParadoXXX Invasion
  • Knife
  • Brought the Heat Back
  • XO (Only If You Say Yes)
  • No Doubt
  • Lost Island
  • Bills
  • Paranormal
  • Karma
  • Outside
  • Future Perfect (Pass the MIC)
  • Go Big or Go Home

Aún hay boletos disponibles para sus shows. Las entradas para la Arena CDMX se adquieren a través de Ticketmaster. Para el show del15 de julio en Campo Marte, la venta es exclusiva en campomarte26.com

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