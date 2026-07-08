Alex Lora prepara bioserie de “El Tri” y ya tiene al actor que podrá interpretarlo

(FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Alex Lora y Chela se encuentran en el marco de de las celebraciones por sus 46 años de matrimonio, y ya pusieron fecha y sede a su próxima renovación de votos: el 25 de julio en el Palacio de los Deportes. El anuncio se contó en un reportaje de Venga la alegría, donde el matrimonio también adelantó que ya trabajó la idea de llevar su historia a una bioserie.

En la misma pieza, la pareja señaló que el proyecto será un relato que cruza vida personal y dinámica profesional, con un punto de partida claro: el momento en que se conocieron en el Festival de Avándaro.

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De acuerdo con lo comentado por el músico y su esposa, el plan no se quedó en una intención general, ya que Alex y Chela ya hablaron de casting y plantearon un nombre para interpretar al músico en una etapa específica de su vida.

Con 56 años de carrera, El Tri regresa a Lima con un repertorio que reúne himnos del rock en español y celebra una historia que marcó generaciones. (Facebook / El Tri Oficial)

La bioserie que Alex y Chela Lora dijeron que quieren producir

Chela Lora ubicó el inicio de la relación en un evento y un año concretos, y lo colocó como eje narrativo para una producción audiovisual. “En el 71 que nos conocimos, que fue en el Festival de Avándaro y que donde la verdad nació toda esta historia de amor y de trabajo y de rocanrol y todo, la verdad sí es una historia que se tiene que contar”, dijo Chela a Venga la alegría.

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El reportaje también presentó el encuadre que ambos hicieron de su vida en pareja. “Somos uno, nos hemos convertido, pues, en uno, ¿no? Entonces eso es la magia”, añadió.

Alex Lora explicó el peso que tuvo su relación en su vida cotidiana, con una frase contundente que deja en claro la importancia de Chela en la historia: “Ya cuando entró mi domadora en la jugada, el barco empezó a caminar más derechito”, señaló.

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La mítica agrupación de rock compartió el momento en el que Alex Lora cayó de espaldas durante un show en Toluca. Crédito: El TRI oficial, Facebook

El casting que ya imaginaron y el reconocimiento por 46 años de casados

En el mismo material, Alex Lora contó que durante años lo compararon físicamente y por la voz con César Bono, y lo mencionó como una opción para interpretarlo en una etapa actual. “Siempre me han dicho que si soy el maestro César Bono, por la voz y por la horma. Entonces, el maestro Bono, pues podría ser el Alex Lora ya de esta época”, dijo el cantante y fundador de ‘El Tri’.

Chela precisó que, por edades, el proyecto necesitaría cubrir varias etapas. “Bueno, por las etapas de edades, ¿no?”, dijo.

Alex Lora buscará a César Bono para proponerle que lo represente en su edad madura en la próxima serie que ya se encuentra en avances Foto: Instagram

El fin de semana, el programa informó que el matrimonio recibió un reconocimiento por sus 46 años de casados y que la ceremonia se desarrolló bajo una lluvia intensa. Alex lo interpretó como una señal positiva. “Definitivamente, como dijo mi domadora cuando empezó a llover y estábamos entregando el premio, la lluvia significa felicidad”, dijo el rockero.

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¿Cómo se conocieron Alex y Celia Lora?

El primer contacto entre Alex Lora y Chela Lora ocurrió por teléfono, cuando ella lo llamó para entrevistarlo, según relató el músico en Ventaneando en el 2021. Poco después, el encuentro cara a cara se dio fuera de cualquier cita: coincidieron en septiembre de 1971 en el Festival Rock y Ruedas de Avándaro.

En ese momento, Lora formaba parte de Three Souls in My Mind y llegó al festival con sus compañeros para presentarse, sin contemplar que ahí iniciaría su relación con quien describió como “el amor de su vida”.

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El cantante detalló que Chela se le acercó en la tocada para presentarse y recordarle la entrevista previa. “Nos conocimos en la tocada, me dijo: ‘Hola, yo soy Chela, ¿te acuerdas de que te entrevisté?’”, dijo Alex Lora.

El vocalista de ‘El Tri’ contó su reacción inmediata al verla y la forma en que se dio el flechazo. “Cuando yo la vi me dije: ‘Este aguacate se lo embarro a mi bollo’. Ahí nos flechamos”, agregó.

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