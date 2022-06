Elecciones 2022: Claudio X. González llamó a no votar por Morena

El empresario mostró su apoyo a la coalición de oposición (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

A días de que se lleven a cabo las elecciones con las que los ciudadanos de los estados de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo cambiarán a su gobernador, el empresario Claudio X. González hizo un llamado para no votar a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde comúnmente suele expresar su descontento hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su proyecto de nación autodenomindo como la Cuarta Transformación (4T) y Morena; el empresario aseguró que el partido guinda “no le está dando resultados a México”.

“No permitan que llegue Morena, porque Morena significa desempleo, inflación, muerte, ignorancia, ineptitud, vinculación con la delincuencia organizada, destrucción institucional, muchas calamidades que no dejen que lleguen a sus estados”, mencionó Claudio X. González en un video que compartió en redes sociales.

Asimismo, indicó que la coalición Va por México, la cual está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría ser la triunfadora en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas e Hidalgo.

Mientras tanto, señaló que en Oaxaca, Alejandro Avilés, candidato del PRI y PRD, podría ganarle la candidatura a Salomón Jara del partido guinda. Sobre Quintana Roo, destacó que Laura Fernández, representante del PAN y PRD, sería un contrapeso para la morenista Mara Ledezma.

“Ese es el voto que servirá para mantener a Morena a raya de sus entidades y que no lastimen y que no dañen a su entidad. Entonces, este domingo próximo, todos a votar y que sea un voto por México y no por Morena”, sentenció el empresario.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y servidora pública que ha estado presente en diversos eventos de más de un candidato o candidata del partido guinda, aseguró que los morenistas se llevarán todas las gubernaturas que están en juego.

“Nosotros creemos que serán seis de seis. Ahora que estuve visitando pues lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electora, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, limpias y que. por parte de los gobiernos y autoridades electorales, se actúa de manera imparcial”, sentenció la mandataria capitalina el pasado 31 de mayo en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que más mujeres se conviertan en mandatarias estatales, Sheinbaum Pardo reiteró su postura de que una mujer puede llegar ha representar el Ejecutivo.

“Una mujer puede ser presidenta, puede ser ingeniera, puede ser astronauta; es decir, hasta la propia pregunta de si es factible y es posible trae consigo la idea de que no es posible”, aseveró Sheinbaum Pardo.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, diversas casas encuestadoras han arrojado diferentes resultados en donde algunas ponen en duda el triunfo de Morena, sin embargo, los resultados del Instituto Nacional Electoral (INE) son los únicos que cuentan con un reconocimiento oficial.

De acuerdo con los datos de PollsMx con corte al 31 de mayo, en Aguascalientes lidera Teresa Jiménez, candidata de Va por México; en Durango, Esteban Villegas (PRD, PAN y PRI) se está discutiendo la candidatura con Marina Vitela (Morena, PT y PVEM).

En Quintana Roo, Mara Lezama del partido guinda tiene un 47% de aprobación de los encuestados, mientras que Salomón Jara estaría ganando en Oaxaca con el 59% de los ciudadanos, así como Américo Villareal con el 57% en Tamaulipas y también Julio Menchaca con el 58% en Hidalgo.

