Agua contaminada en Guadalajara: autoridades recomiendan comprar garrafones

Agua contaminada en la red del municipio de Guadajalara, Jalisco

La Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) emitió una recomendación preventiva para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara al pedir que no utilicen agua de la llave para beber, cocinar o preparar alimentos, debido a problemas relacionados con la calidad del suministro.

Además, la dependencia exhortó a la población a evitar cepillarse los dientes con agua proveniente de la red pública y utilizar exclusivamente agua de garrafón para estas actividades, mientras continúan las acciones de monitoreo y análisis sanitario.

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La advertencia se dio a conocer en medio de un intenso debate sobre la situación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), organismo encargado del abastecimiento de agua en la zona metropolitana.

Gobierno de Jalisco plantea inversión de 20 mil millones de pesos

El Secretario de Salud del gobierno de Jalisco, Héctor Raúl Pérez habla sobre la calidad del suministro de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Se presentan acciones y se emiten recomendaciones para el uso del agua y la atención sanitaria, donde señalan que la ciudadanía compre garrafones.

El llamado de la Secretaría de Salud coincide con el anuncio del Gobierno de Jalisco de impulsar una inversión de 20 mil millones de pesos para la reestructura y el denominado “saneamiento” del SIAPA.

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La administración estatal busca la autorización del Congreso local para desarrollar nueva infraestructura hidráulica que permita mejorar el servicio y atender los problemas históricos del sistema de agua potable.

Sin embargo, la propuesta ha generado cuestionamientos por parte de legisladores de oposición, organizaciones civiles y especialistas, quienes advierten que el proyecto aún carece de un plan ejecutivo detallado y temen que pueda abrir la puerta a una eventual privatización del servicio, concesiones o contratación de nueva deuda pública.

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Académicos y representantes vecinales también consideran que la iniciativa no contempla una estrategia integral para la gestión del agua ni incorpora de manera suficiente la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Salud asegura que no hay incremento de enfermedades relacionadas con el agua

El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que hasta el corte correspondiente al 3 de julio no se ha identificado un incremento atípico de enfermedades que pudieran asociarse directamente con la calidad del agua distribuida en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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De acuerdo con cifras oficiales, hasta la semana epidemiológica número 24 se contabilizaron 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales, una cifra menor a los 56 mil 448 registrados durante el mismo periodo de 2025.

En cuanto a los casos de conjuntivitis, las autoridades reportaron 8 mil 474 pacientes atendidos, frente a los 9 mil 326 registrados el año pasado.

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Asimismo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) señaló que mantiene un monitoreo permanente de la calidad del agua conforme a las normas federales vigentes.

El organismo explicó que los dictámenes oficiales requieren análisis de laboratorio especializados antes de emitir conclusiones definitivas sobre posibles riesgos sanitarios.

Ciudadanos presentan estudio con muestras de agua

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Tras las declaraciones de las autoridades estatales, representantes vecinales, organizaciones civiles y académicos del ITESO ofrecieron una conferencia de prensa luego de reunirse con funcionarios de la Subsecretaría del Interior.

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Los participantes señalaron que el encuentro no representó una mesa de trabajo efectiva debido a la ausencia del comisionado de Coprisjal, José Antonio Muñoz Serrano, cuya asistencia había sido comprometida tras una manifestación realizada la semana anterior.

Durante la reunión, los colectivos entregaron un estudio comunitario elaborado con 190 muestras de agua recolectadas en 90 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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El análisis detectó que el 94 por ciento de las muestras carecía de niveles adecuados de cloro. Además, reportó la presencia de bacterias como Escherichia coli (E. coli), así como nitritos, nitratos y diversas sales.

Los ciudadanos acusaron a las autoridades de intentar desacreditar los resultados obtenidos mediante el muestreo comunitario y denunciaron presuntas irregularidades durante su ingreso al Palacio de Gobierno, donde afirmaron que se les solicitaron identificaciones oficiales y se les tomaron fotografías.

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Anuncian nuevas movilizaciones y exigen alerta sanitaria

Ante la falta de acuerdos con las autoridades, los colectivos anunciaron una serie de acciones para mantener la presión sobre el gobierno estatal.

Este miércoles presentarán una denuncia ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos; el próximo viernes realizarán una protesta frente a las oficinas del SIAPA y el 15 de julio acudirán a la Fiscalía Anticorrupción para presentar nuevas denuncias relacionadas con la gestión del organismo.

Además, informaron que sostendrán una nueva reunión el próximo 22 de julio, en la que exigirán la presencia de funcionarios con capacidad de decisión para instalar una mesa permanente de salud pública y solicitar formalmente la emisión de una alerta sanitaria que permita atender de manera integral la problemática del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.